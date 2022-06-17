Arizona Devlet Üniversitesi’nin açıklamasına göre bir grup bilim insanı şimdiye kadar kaydedilen en hızlı novayı keşfetti. Keşif, geçen yıl V1674 Herkül isimli novanın Dünya’dan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak bir patlama yaydığı zaman yapıldı. Araştırmacılar bu kozmik olayı daha derinlemesine incelememizi sağlayan nova hakkında yeni bir çalışma da yayınladılar.

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Nova Nedir?

Nova, bir yıldızın parlaklığındaki güçlü ve hızlı bir artıştır. Kelime anlamı olarak Latince “yeni yıldız” demektir. Yeni yıldız denmesi ise genellikle daha önce çıplak gözle görülemeyecek kadar sönük olan bir yıldızın nova haline geldiğinde gökyüzündeki en parlak nesne haline gelebilmesindendir.

V1674 Herkül

Bir nova meydana geldiğinde ışık patlamasının sönmesinin genellikle haftalar veya daha uzun sürdüğü bilinir. Ancak araştırmacılar V1674 Herkül‘ün yaklaşık bir gün içinde söndüğünü açıkladı. Kısa süren sönme dolayısıyla bunun şimdiye kadar kaydedilen en hızlı nova olduğuna inanıyorlar.

Nova Nasıl Meydana Gelir?

Bir nova, beyaz cüce yıldızlar tarafından yakındaki bir yıldızla yaratılır. Beyaz cüce yakınındaki yıldızdan madde çekmeye başlar. Bu maddeler beyaz cücenin üstüne düşer ve ısınmasına neden olur. Bu ısı daha sonra nova olarak bildiğimiz enerji patlamasını serbest bırakan kontrolsüz bir reaksiyona neden olur.

Daha önce kaydedilen en hızlı nova’nın kaybolmasının bile birkaç gün sürdüğü biliniyor. V1674 Herkül‘ün hızlı bir şekilde sönmesinin az rastlanır gök olaylarından biri olması sebebiyle araştırmacılar üzerinde bu denli bir etki bıraktığı söyleniyor. Ancak novanın sönme hızı da bu olayla ilgili tek ilgi çekici şey değil. Novaya neden olan yıldız da oldukça ilgi çekici.

Belki de bu nova hakkında daha da ilginç olan şey, enerji patlamasından sorumlu yıldızın garip bir yalpalama etkisi yaşadığı gerçeğidir. Araştırmacılar, yıldızın her 501 saniyede bir yalpalama yaşadığını söylüyor. Bu yalpalamanın hem görünür ışık dalgalarında hem de x-ışınlarında göründüğünü belirttiler. Novadan bir yıl sonra bile yalpalamanın devam ettiği tespit edildi.

Söz konusu yalpalama bilim adamlarının tam olarak açıklayamadığı gerçekten ilgi çekici bir olay. Gösterişli ve parlak doğaları olan bu patlamaları incelememiz için makul sebeplerimizin olduğu düşünülüyor. Bilim adamları bu patlamaları araştırmanın evrenimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyor.

Şimdiye kadar kaydedilen en hızlı nova gibi olaylar, bildiğimiz şekliyle evrenin oluşmasına yardımcı olan şeylerden biridir. Beyaz cüceler diğer yıldızlardan çektikleri maddeleri toplayarak değiştirebilirler. Bu nedenle, evrenin genişlemesinde rol oynamış olabilirler.‎ ‎Bu, bilim adamlarının hala tam olarak açıklayamadığı bir şey.

Bu gösterişli kozmik olayları incelemek, yeni bilgi ve verilerin kilidini açmamıza yardımcı olabilir. İleride bu verileri çevremizdeki evreni daha iyi anlamak için kullanabilir ve belki de Dünya’da veya diğer gezegenlerde yaşamın nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.‎‎