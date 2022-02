James Webb Uzay Teleskobu’ndan İlk Görüntü Geldi!

James Webb Uzay Teleskobu‘nun tamamen konuşlandırılması, kalibre edilmesi ve bilimsel görevine hazır hale gelmesine birkaç ay kalmış olsa da, şimdiden bazı gerçek sonuçları görmeye başlıyoruz. NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ilk görüntüleri paylaştı ve bize evrenin geçmişinde saklı olan sırları göstermeseler de, bu ilk veriler, herhangi bir James Webb‘in muhtemelen yakalayabileceği kadar önemli olabilir.

Bunun nedeni, bu ilk dalgada yakalanan görüntüler olmadan, muhtemelen sonraki hiçbir görüntü olmayacak olmasıdır. James Webb Uzay Teleskobu‘ndan gelen ilk görüntüler, aynı yıldızın kalibrasyon çekimleridir. Amaç, teleskopun Yakın Kızılötesi Kamerasının (NIRCam) ışık toplamaya hazır olması için birincil aynanın düzgün bir şekilde hizalandığından emin olmaktır ve NASA bize bu sürece bir göz atıyor.

Göründüğünden daha fazla

Webb Telescope bloguna yaptığı bir gönderide NASA, NIRCam tarafından çekilen ilk görüntüleri paylaştı. Teknik olarak, ilk olan tek bir görüntü yok, çünkü yukarıda gördüğünüz 18 farklı görüntüyü birleştiren bir mozaik.

Görüntüde gördüğünüz bu noktaların her biri aslında aynı yıldız NASA‘nın “Büyük Ayı takımyıldızında parlak, izole bir yıldız” olarak tanımladığı HD 84406. HD 84406’nın her görünümü, James Webb‘in birincil aynasındaki NIRCam sensörlerine yansıyan 18 farklı ayna parçasının her birine nasıl göründüğüdür. Diğer bir deyişle NASA, James Webb‘in bilimsel görevinin başlangıcından önce her bir ayna parçasının düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu ön verileri topluyor.

Bu görüntülerin her birini yakalamak, teleskopu HD 84406’ya doğrultmak ve deklanşörü 18 kez kapatmak kadar kolay değildi. Bunun yerine NASA, bu görüntüleri yakalama sürecinin James Webb Teleskobu‘nu “yıldızın tahmin edilen konumu çevresinde 156 farklı konuma” işaret etmeyi içerdiğini söylüyor. James Webb, “54 gigabayt ham veri” anlamına gelen 1.560 görüntü yakaladı. Yakaladığı görüntüler daha sonra bu daha büyük görüntüye birleştirildi ve bu, NASA bilim adamlarının her bir ayna parçasını düzgün bir şekilde hizalamasına yardımcı olacak.

NASA, bunun yaklaşık bir ay sürecek bir uyum sürecinin sadece ilk adımı olduğunu söylüyor. NASA, blog yazısında, “Bulanık yıldız ışığının basit bir görüntüsü gibi görünen şey, Webb’in bu yaz evrenin benzeri görülmemiş görüntülerini sunması için artık teleskopu hizalamanın ve odaklamanın temeli haline geliyor” dedi. “Önümüzdeki ay boyunca ekip, 18 görüntü tek bir yıldız olana kadar ayna parçalarını kademeli olarak ayarlayacak.”

Tabii ki, NASA bilim adamları James Webb‘den gelen bir yıldızın görüntülerini görmekten heyecan duymuyorlar; heyecanlılar çünkü bu, aynaların ışığı NIRCam’a başarıyla yansıttığının teyidi. Şimdilik, NIRCam, James Webb‘in işlevsel olan dört cihazından yalnızca biridir, diğer üçü çalışma sıcaklıklarına soğuma sürecindedir.

NASA‘nın ayna segmentlerinin devam eden hizalaması da bize yukarıda gördüğünüz, James Webb teleskobunun bir “selfie”si olan görüntüyü verdi. NASA‘ya göre, bu görüş bize “uzay görüntüleri yerine birincil ayna bölümlerinin görüntülerini çekmek için tasarlanmış NIRCam cihazının içindeki özel bir göz bebeği görüntüleme merceği” tarafından verilmiştir. İlginç bir resim olsa da, NASA‘nın merceğin sadece “mühendislik ve hizalama amaçlı” kullanıldığını söylediği gibi, daha fazlasını görmemiz olası değil. Her halükarda, bu bizi James Webb‘in bilimsel misyonunun başlangıcına bir adım daha yaklaştırıyor, bu da bize bu yaz başında bakmamız için harika fotoğraflar sunacak.