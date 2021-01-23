Bilim adamları, Satürn uydusundaki denizin derinliğini hesapladılar

Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar.

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Satürn uydusu Titan üzerindeki “Kraken Denizi”

Cassini sondası, görevi sırasında Satürn ve uyduları hakkında o kadar çok veri topladı ve iletti ki, bilim adamları hala bunlara dayanarak keşifler yapıyorlar. Özellikle, Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar. İlginçtir ki bunun için oldukça ileri seviye matematik kullanmak zorundaydılar. Çünkü sondanın radar gücü bu rezervuarın dibine ulaşmak için yeterli değildi.

Titan‘daki denizlerin hiç sudan oluşmadığını açıklığa kavuşturalım. Titan‘dan alınan kayaların kıyılarına az miktarda nitrojen ve etan içeren sıvılaştırılmış metan sıçramıştı. Çevreninde bu kayaya farklı etkileri olmuştu, gök cisiminin yüzeyinde. yaklaşık -179,6 ° C sıcaklık ölçüldü.

Cassini, Titan‘ı 2014‘te araştırdı. Bu bilgilerin bir kısmı daha önce deşifre edilmiş, bir kısmı ise yakın zamanda analiz edilmiştir. Kraken Denizi‘nin 13.78 GHz frekansında taranması, alt topografyayı temsil etmeyi ve yansıyan ışının enerjisindeki düşüşü hesaba katarak yansıyan sinyalin gecikmelerine dayanarak denizin derinliğini tahmin etmeyi mümkün kıldı. Ne yazık ki, radar manzarayı yalnızca 100 metre derinliğe kadar gösterebildi ve ardından yansıyan sinyali yakalamayı bıraktı.

100 metreye kadar elde edilen derinlik verilerini kullanarak tüm tabanın topografyasını tahmin eden bilim adamlarına göre, orta kısmındaki derinlik 300 metreye ulaşabilir. Bu bilgi özellikle önemli, çünkü gelecekte Titan denizlerinden birine otomatik bir denizaltı fırlatılması planlanmakta. Ama önce Dragonfly Havaalanı oraya gönderilecek . Her şey yolunda giderse Dragonfly uzay aracı 2027‘de havalanacak ve 2035‘te Titan’a varacak.

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