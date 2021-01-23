Genel
Bilim adamları, Satürn uydusundaki denizin derinliğini hesapladılar
Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar.
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Satürn uydusu Titan üzerindeki “Kraken Denizi”
Cassini sondası, görevi sırasında Satürn ve uyduları hakkında o kadar çok veri topladı ve iletti ki, bilim adamları hala bunlara dayanarak keşifler yapıyorlar. Özellikle, Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar. İlginçtir ki bunun için oldukça ileri seviye matematik kullanmak zorundaydılar. Çünkü sondanın radar gücü bu rezervuarın dibine ulaşmak için yeterli değildi.
Titan‘daki denizlerin hiç sudan oluşmadığını açıklığa kavuşturalım. Titan‘dan alınan kayaların kıyılarına az miktarda nitrojen ve etan içeren sıvılaştırılmış metan sıçramıştı. Çevreninde bu kayaya farklı etkileri olmuştu, gök cisiminin yüzeyinde. yaklaşık -179,6 ° C sıcaklık ölçüldü.
Cassini, Titan‘ı 2014‘te araştırdı. Bu bilgilerin bir kısmı daha önce deşifre edilmiş, bir kısmı ise yakın zamanda analiz edilmiştir. Kraken Denizi‘nin 13.78 GHz frekansında taranması, alt topografyayı temsil etmeyi ve yansıyan ışının enerjisindeki düşüşü hesaba katarak yansıyan sinyalin gecikmelerine dayanarak denizin derinliğini tahmin etmeyi mümkün kıldı. Ne yazık ki, radar manzarayı yalnızca 100 metre derinliğe kadar gösterebildi ve ardından yansıyan sinyali yakalamayı bıraktı.
100 metreye kadar elde edilen derinlik verilerini kullanarak tüm tabanın topografyasını tahmin eden bilim adamlarına göre, orta kısmındaki derinlik 300 metreye ulaşabilir. Bu bilgi özellikle önemli, çünkü gelecekte Titan denizlerinden birine otomatik bir denizaltı fırlatılması planlanmakta. Ama önce Dragonfly Havaalanı oraya gönderilecek . Her şey yolunda giderse Dragonfly uzay aracı 2027‘de havalanacak ve 2035‘te Titan’a varacak.
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Genel
Sputnik-V koronavirüs aşısının Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
Türkiye ile Rusya, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik-V aşısının ülkemizde üretimi için anlaşma imzaladı. Buna anlaşmaya göre; aşının üretimi Türkiye’de de yapılacak.
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Koronavirüsüne karşı kendi aşısını geliştirilen ülkelerden biri olan Rusya, aşının yurt dışında üretilmesi için anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Ülkede Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş çaplı olarak uygulanmaya başlayan ilk aşı olan Sputnik V’nin yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştü.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Sputnik-V aşısının Türkiye’de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.
Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.
İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik-V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. Aşının AB‘de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 29 Aralık 2020’de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında “Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı’mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.” demişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Ocak 2021’de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmüş ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kendileri ile Sputnik-V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.
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Genel
SpaceX Texas’ta doğal gaz çalışması yapmak istiyor
Elon Musk tarafında kurulan SpaceX, ABD’nin Texas eyaletinde doğal gaz kazıları yapmak istiyor. Şirketin bunu yakıt olarak kullanması bekleniyor.
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SpaceX, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzat taşımacılığı şirketidir. Elon Musk tarafından kurulan şirket, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo ve Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır. 2002 yılında kurulan şirket, bu tarihten itibaren uzay taşımacılığı, telekomünikasyon ve hatta kıtalar arası yolculuklar gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterme çabası içinde. Son gelen habere göre şirket, bu defa da doğal gaz işine giriş yapıyor.
SpaceX doğal gaz arayacak
SpaceX, Texas eyaletindeki varlığını bir adım öteye taşıyacak bir proje için kolları sıvamaya hazırlanıyor. Uzay araştırmalarından aşina olduğumuz ABD’li şirket doğal gaz kazıları yapacak. Şirket Boca-Chica yakınlarındaki fırlatma istasyonuna yakın bir noktada doğal gaz kuyuları kazma planlarını açıkladı. Elon Musk tarafından yönetilen şirket, doğal gaz arama çalışmalarının ne için olduğunu açıklamadı. Ancak şüpheler, gazın roket yakıtı olarak kullanılacağı yönünde. Bölgede çalışma yapmak için hazır olan SpaceX’in önünde sadece yasal engeller bulunuyor. Kazı çalışmalarının başlamasından önce eyalet yasalarına göre, Texas Yol Komisyonundan çeşitli izinlerin alınması gerekiyor. Kaliforniya merkezli şirketin bu izinleri alıp, alamayacağı ise merak konusu.
Fosil yakıt yerine yenilenebilir yakıt kullanılacak
SpaceX, hali hazırda kullandığı roketlerini fosil yakıtlarla çalıştırıyor. Bu gezegendeki araba fosil yakıtlı arabalara kıyasla bir hiç olsa da, Elon Musk’ın temiz enerji yanlısı olduğu biliniyor. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, aynı zamanda elektrikli otonom otomobiller üreten Tesla’nın da sahibi. Bu sebeple SpaceX’in de benzer bir şekilde temiz enerjiye geçişi çok da mantıksız değil. Özellikle doğal gaz şirket tarafından çıkartılıp, dağıtılıyorsa. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Elektrikli ticari 2021 Opel Combo-e, 275 km menzil ile geliyor!
Hafif ticari bir model olan Opel Combo‘nun tamamen elektrikli bir versiyonu duyuruldu. Opel Combo-e olarak adlandırılan bu model, yaklaşık olarak 275 km seviyesinde bir menzile sahip olacak.
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Arka aksların arasında, zeminin altında konumlandırılan 50 kWh pillerden gücünü alan Combo-e, 134 beygir güç ve 260 Nm torka sahip bir elektrik motorundan gücünü alıyor.
Opel, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayabildiğini ve maksimum hızının ise 130 km/s olduğunu iddia ediyor. Ayrıca araç, 100 kW güç sunabilen şarj istasyonlarında 30 dakika sürede %80 dolulukta şarj etmenin mümkün olduğu söylendi.
Bu sonbahar aylarında Avrupa’da satışa çıkması beklenen Combo-e, iki farklı karoser seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki giriş seviyesinde olan, 2785 mm dingil mesafesi ve 3090 mm uzunluğunda yükleri taşıyabilen, 4.4 metre uzunluktaki model. Bu model, 3800 litreye kadar taşıma hacmi, 800 kg’a kadar taşıma ve 750 kg çekme kapasitesine sahip.
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Diğer model ise uzun şasili versiyon. Uzunluğu 4.75 metre olan bu model, 2975 mm dingil mesafesine, 3440 mm uzunluğunda yük taşıyabilme özelliğine ve 4400 litreye kadar taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca Opel Combo-e’nin uzun şasili modelinin, beş kişiye kadar yolcu taşıyabilen versiyonlarının da geleceği söyleniyor.
Opel Combo-e, Android Auto ve Apple CarPlay destekleyecek. Güvenlik donanımları adına ise sürücü yorgunluğu algılama sistemi, yaya koruma özellikli ön çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve trafik işareti algılama gibi özellikler olacak. Opsiyonlar arasında ise geri görüş kamerası özellikli 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi, aşırı yük uyarı sistemi ve 12 adet sensörle çevreyi algılayarak potansiyel çarpışma tespiti yapan Flank Guard sistemi bulunuyor.
Kaynak: Carscoops
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