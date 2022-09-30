İşlemlerin çalıştırılması, Windows kullanmanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bazıları işletim sisteminin sorunsuz çalışması için gereklidir ve çalışır durumda bırakılmalıdır. Diğerleri, çalışması gerekli olmayan ve güvenli bir şekilde sonlandırılabilen uygulamaları veya hizmetleri temsil eder.

İlginizi Çekebilir: Windows 11 Artık Parolaları Not Defteri’ne Kaydetmenize İzin Vermeyecek!

Sistem kaynaklarını yüksek seviyede kullanan birkaç işlemi bile sonlandırmak, bilgisayar performansını artırmaya gerçekten yardımcı olabilir.

Kaç İşlem Çalışmalı?

Bu sorunun cevabı kullanım şekillerine göre değişmektedir. Her şey Windows‘un nasıl yapılandırıldığına, kaç tane uygulama yüklediğinize ve kaç tane sistem hizmeti kullandığınıza bağlıdır.

İşlemler temelde yürütülen programlardır. Bazı uygulamaların çalışması için tek bir işlem gerekirken, diğerleri birkaç işlem oluşturabilir. Açılıştan hemen sonra 70 veya 80 işlemin çalıştığını hatta 200 işlemin çalıştığını bile görebilirsiniz. Bilgisayarı ne kadar uzun süre kullanırsanız, o kadar fazla işlem eklenecektir. Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, yaklaşık bir saatlik kullanımdan sonra çalışan 229 işlem olduğu görülmektedir.

Unutulmaması gereken şey, işlemler söz konusu olduğunda, daha azının her zaman daha iyi olduğudur. Daha az çalışan işlem, bellek, disk kullanımı ve ağ bant genişliği dahil olmak üzere sistem kaynaklarının daha az tüketilmesi anlamına gelir.

Başlangıçta çalışan işlemlerin sayısını azaltmanın iyi bir yolu, gereksiz başlangıç ​​uygulamalarını devre dışı bırakmaktır. Başlangıç ​​​​klasöründe muhtemelen tamamen unuttuğunuz ve nadiren kullandığınız uygulamalar vardır. Bu işlem aynı zamanda bilgisayarınızın daha hızlı açılmasını da sağlayacaktır.

Çalışan işlemlerin bir listesini istediğiniz zaman kolayca oluşturabilirsiniz. Bu, zaman içinde eklenenleri takip etmenize yardımcı olabilir.

Güvenle Sonlandırabileceğiniz Windows İşlemleri

İşlemleri sonlandırmak kolaydır. Görev Yöneticisini açın, İşlemler sekmesini seçin ve ardından İşlem Adı sütununun üst kısmına tıklayın. Bu onları alfabetik sıraya göre sıralar. Bitirmek istediğiniz bir işlem bulduğunuzda, sağ tıklayın ve İşlemi Sonlandır‘ı seçin.

Hesap Makinesi- Calculator.exe

Hesap makinesi açık olmasa ve mevcut oturum sırasında açılmamış olsa bile Windows hesap makinesi uygulamasının her zaman çalışan iki işlemi vardır. İhtiyacınız olduğunda açmak, işlemi yeniden başlatacaktır. İhtiyacınız olduğunda kullanmak üzere hesap makinesi işlemini sonlandırabilirsiniz.

Haberler ve İlgi Alanları- NewsAndInterests.exe

Bu işlem, Windows Görev Çubuğundaki haber widget‘ına bağlıdır. Haber panelini açana kadar çok büyük miktarda kaynak kullanmaz. Ancak hiç kontrol etmeseniz bile bazı sistem kaynaklarını kullanır. Haberleri faydalı bulursanız, bu işlemi çalışır durumda bırakın. Değilse, Görev Yöneticisi’nden güvenle sonlandırılabilir.

Oyun Hizmetleri- gamesservices.exe

Xbox uygulamasını mı yoksa Game Bar‘ı mı kullanıyorsunuz? Cevabınız bunların ikisi de değilse Oyun Hizmetleri işlemini güvenle sonlandırabilirsiniz. Hesap makinesinde olduğu gibi, iki oyun hizmeti işlemi bulunmaktadır. Her biri arka planda yaklaşık 10 MB bellek kullanabilir. Bu işlemin kendi kendini yeniden başlatma alışkanlığı vardır. Bu nedenle GamePass’ınız yoksa veya bilgisayarınızda hiç oyun oynamadıysanız, kaldırmanız yeterlidir.

OneDrive- OneDrive.exe

OneDrive kullansanız da kullanmasanız da Microsoft bulut depolama için arka plan süreci sonlandırılabilir. Saklanan dosyalarınız hiçbir şekilde etkilenmez ve ihtiyacınız olursa sürücü klasörünü açarak OneDrive’a erişmeye devam edebilirsiniz. Tek istisnası, otomatik OneDrive yedeklemelerini etkinleştirmiş olmanızdır.

CTF Yükleyici- ctfmon.exe

CTF Yükleyici, çeşitli alternatif metin giriş yöntemlerine bağlı bir arka plan görevidir. Bunlar arasında dokunmatik klavye, el yazısı aracı ve konuşma tanıma bulunur. Yalnızca fare ve klavye kullanıyorsanız, ctfmon.exe güvenle durdurulabilir.

Telefon Bağlantısı- PhoneExperienceHost.exe

Hiç kullanmasanız bile arka planda sürekli çalışan işlemlere sahip başka bir uygulama örneğidir. Telefonunuz bilgisayarınıza bağlı olmadığında, Phone Link uygulaması tarafından oluşturulan iki işlemi güvenle sonlandırabilirsiniz.

Groove Müzik- GrooveMusic.exe

Groove Music‘i kullanmaya devam ediyor olma ihtimaliniz düşük olsa da bu işlemi kendi haline bırakmak isteyebilirsiniz. Ancak müzik dosyalarınız için başka bir medya aracı kullanıyorsanız, bu uygulamanın arka planda çalışmasına gerek yoktur. Aktif olarak kullanılmadığında çok fazla kaynak tüketmez, ancak boşa çıkan her bir sistem kaynağı sisteminizin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Güncelleme Hizmetleri- Çeşitli

Güncelleme hizmeti olarak etiketlenen çoğu işlem, yalnızca geçici ise güvenli bir şekilde sonlandırılabilir. Örnekler arasında Adobe Acrobat Güncelleme Hizmeti ve WPS Office Güncelleme Hizmeti gibi işlemler bulunur. Özellikle virüsten koruma yazılımları veya düzenli olarak kullandığınız yazılımlar için güncelleme hizmetlerini sonlandırırken dikkatli olmalısınız.

Tekrarlanan İşlemler

Tekrarlanan bir işlem görüyorsanız, bunlardan birinin veya birkaçının sonlandırılması mümkündür. Microsoft Edge gibi bir şey olması durumunda, her açık sekme ayrı bir işlem olarak görünecektir. Ve hepsinin adı Microsoft Edge olarak görülecektir. Aşağıdaki ekran alıntısında LGHUB isimli uygulamaya ait üç adet işlem çalıştığı görülmektedir. Bir farenin çalışmak için üç işleme ihtiyaç duyması olası değildir. İşlemi sonlandırmayı ve ardından yazılımı yeniden başlatmayı deneyin. Çoğu durumda söz konusu tekrarlanan işlemler kaldırılacaktır.

Windows İşlemleri Ne Zaman Sonlandırılır?

Burada bahsedilenler gibi sonlandırma işlemleri kalıcı bir çözüm değildir. Bilgisayarınızı bir sonraki başlatışınızda, hepsi geri dönecektir. Hatta bazıları bilgisayar yeniden başlatılmadan bile yeniden başlayabilir. Bu yöntem size kısa vadeli bir performans artışı sağlayabilir. Ancak uzun vadeli kazançlar için, muhtemelen bazı Windows bloatware (Sistem üzerinde gereksiz olarak yer kaplayan ve sistemin bellek kullanımını yükselterek performansı düşüren yazılımlardır) yazılımlarını tamamen kaldırmaya odaklanmalısınız.

Yanlış işlemi sonlandırmak, bilgisayarınızın çökmesine, yeniden başlatılmasına ve hatta mavi ekran hatasına neden olabilir. Bilinmeyen işlemleri, özellikle Görev Yöneticisi’nin Windows İşlemleri kategorisinde olanları sonlandırırken dikkatli olmalısınız.

Performansı Artırmak için İşlemleri Güvenli Bir Şekilde Sonlandırma

İstenmeyen Windows işlemlerini sonlandırmak, PC’nize biraz kaynak artışı sağlamanın hızlı ve kolay bir yoludur. Bilgisayarınızda çalışan farklı işlemlere aşina olmak, Windows‘un nasıl çalıştığını ve nasıl daha verimli hale getirebileceğinizi anlamak için iyi bir adımdır.