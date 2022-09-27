Kısa süre önce gelen Windows 11 22H2 güncellemesi, dijital hizmetlere bir yerden erişmek için parolaları kaydetmesi gereken ancak bunu potansiyel olarak güvensiz bir ortamda yapanlar için yeni bir güvenlik özelliğini kullanıma sundu.

Bleeping Computer web sitesine göre, Microsoft’un işletim sistemi artık şifreleri ve oturum açma bilgilerini örneğin Not Defteri veya Word belgelerine kaydetmenizi engelliyor.

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Bu özellik Geliştirilmiş Kimlik Avı Koruması olarak adlandırılıyor ve kimlik bilgilerinizi şüpheli yerlere koymanızı engellemeye çalışır. Çözüm, kullanıcıyı orijinal sayfaların kopyası olabilecek ve zaten bu şekilde tanımlanmış web siteleri veya basit bir metin belgesi gibi şifreleme veya koruması olmayan dosyalar hakkında uyarı mesajı içeriyor.

Yeni özellikte Windows 11, bir metin dosyasına kaydetmek için bir parola yapıştırıp yapıştırmadığınızı algılar ve ekranda açılan bir uyarı ile bunun tehlikeli olduğu konusunda uyarır. Ayrıca, sitenin güvensiz olduğu düşünülüyorsa veya aynı şifreyi başka hizmetlerde birkaç kez tekrarladıysanız, dijital güvenlik açısından yanlış kabul edilen bir şey varsa sistem kullanıcıyı uyaracak.

Şimdilik, işlev varsayılan olarak henüz etkinleştirilmemiştir ve yalnızca Windows’un kendi parolası, yerel olarak depolanan veya Azure hizmetlerinde kullanılan erişim kodları ile çalışır. Etkinleştirmek için sistem ayarlarına erişmeli ve parolalar ve güvenlik sekmesinde SmartScreen aracılığıyla özelliği etkinleştirmelisiniz.