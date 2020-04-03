Akıllı TV
Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)
Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.
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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?
Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.
Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)
Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.
Tarayıcı sayfasını yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
- Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂
Tüm ekranı yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
- Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
- Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
- Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
- Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).
Akıllı TV
Devasa ekranlı Redmi Smart TV MAX tanıtıldı!
Xiaomi, 98 inç büyüklüğünde dev bir 4K ekrana sahip yeni akıllı televizyonu Redmi Smart TV MAX modelini tanıttı. Ürünün resmi sayfası, kapılar ve merdivenler için boyut bilgileri dahi içeriyor. Bu sayede devasa ekranlı akıllı televizyonu evinize getirebilmek için gerekli kontrolleri de yapabiliyorsunuz.
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Redmi Smart TV MAX, tek kişilik standart bir yataktan yüzde 13.6 daha büyük!
Redmi Smart TV MAX, 4K çözünürlüğünde bir 60 Hz panele sahip. Bu panel, NTSC renk gamutunun yüzde 85’ini kapsıyor ve 192 noktada dinamik arka ışık desteği (HDR) sunuyor. Ürün, performans kısmında ise gücünü 12 nm sürecinden geçen 4 çekirdekli Amlogic T972 (4x Cortex-A55, Mali-G31MP2) işlemciden alıyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama desteği de mevcut.
Akıll televizyonda, Dolby ve DTS ses teknolojileri ile desteklenen 4 adet hoparlör bulunuyor. Üç adet HDMI bağlantısı ile birlikte sunulan S/PDIF çıkışı sayesinde harici bir ses donanımı da bağlanabiliyor.
9 Nisan‘da Çin‘de satışına başlanacak olan Redmi Smart TV MAX‘ın fiyatı ise 20.000 CNY (Çin Yuanı) olarak belirlendi. Bu da şu anki kurlarla yaklaşık 2.835 dolar anlamına geliyor. Ürünün global pazarda satışının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı TV
Philips TV & Sound, 7 farklı üründe 7 Red Dot ödülü kazandı!
Philips TV & Sound markası 7 farklı adet ürününde 7 Red Dot ödülü kazanmayı başardı. Marka, özellikle Avrupai tasarım ve malzeme kalitesi yüksek ürünleriyle dikkat çekiyor.
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Şirket, dünya çapındaki markaların tasarım inovasyonunu ölçen uluslararası kusursuzluk sertifikası Red Dot ödülü için 50 farklı kategoriden, 5500’den fazla ürün yarıştı. Tasarımlar, 40 profesyonel jüri üyesi tarafından ‘inovasyon derecesi, fonksiyonellik, form kalitesi, ekolojik uyumluluk ve dayanıklılık’ başlıkları altında oylandı.
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White; ‘’Avrupa dizaynı odaklı tasarım takımımız sayesinde aldığımız ödüllerden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Tasarım dilimiz rakiplerimizden biraz farklı. Ürünlerimiz yalnızca performans odaklı değil. Başarımız; ürünlerimizin kullanıcılarına yaşattığı deneyim ve o ürüne sahip olmaktan kaynaklı mutlulukla da orantılı. Kazandığımız ödüller de gösteriyor ki Red Dot uzmanları da bizimle aynı fikirde.’’dedi.
Philips TV & Sound, Red Dot Ödüllü Ürünleri:
Philips OLED855 TV
Görüntü ve ses kalitesi standardını belirleyen en yeni OLED855 TV, eşsiz, cesur ve minimal stand mimarisiyle üstün görüntü kalitesini deneyimletmek amacıyla tasarlandı.
OLED855, modern evlere yakışacak ve izleyicisine ayrıcalıklı ve üst düzey kalitede bir izleme deneyimi yaşatmak amacıyla birinci sınıf malzemeler ve kaplamalardan üretildi.
Philips Fidelio X3 & L3 Kulaklıklar
Seçkin(Premium) Fidelio markasının geri dönüşü Fidelio X3 model kablolu kulak üstü kulaklık ve IFA’da piyasaya sürülecek olan Fidelio L3 kablosuz kulak üstü kulaklıklarla oldu. Iki ürün de kullanıcısına yüksek ses deneyimi vadediyor.
Başarılı performans ve üst düzey tasarıma sahip X3 ve L3, Fidelio markasının orjinal üst düzey performanslı kulaklıklarının eskiden gelen tasarım mimarisini yeniden yorumlayan iki ürün.
Hafif çelik çerçevesi, Kvadrat malzemeleri ve Muirhead derisiyle Philips TV & Sound’ın Avrupa dizayı tasarım dilini birebir yansıtıyor.
Philips TAT8505 TWS Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık
Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan TAT8505, siyah renkli, kompakt ve ergonomik. Ürünün şarj aleti ve yedek pili de adeta mücevher gibi kullanıcısına sunuluyor.
Philips Bluetooth Hoparlör Serisi
Dikey veya yatay olarak kullanılabilen, dikdörtgen tasarımlı, dokunmatik hoparlörler metal bitişli ve elde kolayca taşınabilen özellikte.
Akıllı TV
Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak
Oppo, son zamanlarda akıllı telefon sektöründe yakaladığı başarıyı başka sektörlere de yansıtabilmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Enco Free TWS Earbuds modeli ile kablosuz kulaklık pazarına; birkaç gün önce de Oppo Watch modeli ile akıllı saat pazarına giren Oppo; akıllı TV sektörünü de gözüne kestirdi.
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Oppo Akıllı TV modelleri 2020 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkacak
Kesin tarih belirtilmemekle beraber; şirketin üst düzey yetkilisi Liu Bo tarafından Oppo’nun akıllı tv modellerinin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı belirtildi. Ayrıca Liu Bo, IOT yani nesnelerin interneti konusundaki teknolojilere odaklanacaklarını ve bu teknolojiyi kişisel kullanım, aile içi kullanım, seyahat kullanımı ve ofis kullanımı olmak üzere dört ana başlık altında ele alarak geliştirecekleri ürünlerde kullanacaklarını belirtti. Liu Bo, Oppo markası olarak kullanıcılara IOT kapsamında geniş bir ürün yelpazesi sağlamak istediklerini de eklemesine rağmen; bu cihazlar ile alakalı veya bu yıl göreceğimiz Oppo akıllı TV modelleri ile ilgili hiçbir detay vermedi.
Ayrıca bildiğimiz üzere bu sene Mobil Dünya Kongresi (MWC), Covid-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti. Oppo’nun alt markası olarak yer alan Realme, MWC’de Realme Smart TV’yi duyuracaktı; fakat MWC’nin iptali ile bu lansman gerçekleşememişti ve ertelenmişti. Ertelenen Realme Smart TV lansmanının ise yakın zamanda gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Umarız Oppo ve Realme’nin de akıllı TV sektörüne girişiyle beraber pazarda rekabet artar ve Sony, Samsung, LG gibi dev şirketlerin TV sektöründeki hegemonyası bir nebze olsun azalır.