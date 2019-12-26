Android TV üzerinden telefon nasıl kontrol edilir? Bu videomuzda, ofisimize inceleme için gelen Philips 55PUS7504 modelini kullanarak, Android Home uygulaması üzerinden telefonumuzu TV’ye yansıtıyoruz.

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Android TV’yi telefona bağlamak – TV üzerinden telefon kontrol nasıl yapılır?

İlk olarak Android TV’niz ile Android telefonunuzun aynı Wi-Fi ayına bağlı olması gerekiyor. Ardından, akıllı telefonumuzla Google’ın akıllı ev ürünlerini tek bir panelden yönetmek için geliştirdiği Google Home uygulamasını telefonumuza kuruyoruz.

Google Home uygulamasını açtığımızda, eğer telefonumuz ve TV’miz aynı ağa bağlıysa herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan hemen alt menüde TV’miz görünecektir. Bizim örneğimizde hemen aşağıda 55PUS7504 ismiyle televizyon menüde belirdi. Buradan televizyona tıkladığımızda hem akıllı telefonumuzun görüntüsünü TV’ye yansıtma, hem de TV’nin ses seviyesi gibi bazı özelliklerini direkt olarak telefon üzerinden kontrol etme gibi işlevleri kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuzdaki görüntüyü TV’ye aktarmak istiyorsak hemen sağ köşedeki “Ekranımı yansıt” tuşuna basmamız yeterli. Bundan sonra telefonumuzu çok daha büyük bir ekran sunan televizyonumuz üzerinden kontrol edebiliriz.

Daha önce bir videomuzda da bahsettiğimiz gibi, telefonunuzu TV’ye bağlamanın birçok farklı yöntemi var. Kablosuz olarak Android TV’lerde görüntü aktarmak oldukça kolay. Örneğin YouTube’da izlediğiniz bir videoyu televizyonunuza yansıtmanız için tek yapmanız gereken YouTube ekranında üst bölümde yer alan “yansıt” seçeneğine gelerek açılan menüde televizyonunuzu seçmek.