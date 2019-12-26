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Android TV’yi telefona bağlamak (TV üzerinden telefon kontrol)
Android TV üzerinden telefon nasıl kontrol edilir? Bu videomuzda, ofisimize inceleme için gelen Philips 55PUS7504 modelini kullanarak, Android Home uygulaması üzerinden telefonumuzu TV’ye yansıtıyoruz.
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Android TV’yi telefona bağlamak – TV üzerinden telefon kontrol nasıl yapılır?
İlk olarak Android TV’niz ile Android telefonunuzun aynı Wi-Fi ayına bağlı olması gerekiyor. Ardından, akıllı telefonumuzla Google’ın akıllı ev ürünlerini tek bir panelden yönetmek için geliştirdiği Google Home uygulamasını telefonumuza kuruyoruz.
Google Home uygulamasını açtığımızda, eğer telefonumuz ve TV’miz aynı ağa bağlıysa herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan hemen alt menüde TV’miz görünecektir. Bizim örneğimizde hemen aşağıda 55PUS7504 ismiyle televizyon menüde belirdi. Buradan televizyona tıkladığımızda hem akıllı telefonumuzun görüntüsünü TV’ye yansıtma, hem de TV’nin ses seviyesi gibi bazı özelliklerini direkt olarak telefon üzerinden kontrol etme gibi işlevleri kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuzdaki görüntüyü TV’ye aktarmak istiyorsak hemen sağ köşedeki “Ekranımı yansıt” tuşuna basmamız yeterli. Bundan sonra telefonumuzu çok daha büyük bir ekran sunan televizyonumuz üzerinden kontrol edebiliriz.
Daha önce bir videomuzda da bahsettiğimiz gibi, telefonunuzu TV’ye bağlamanın birçok farklı yöntemi var. Kablosuz olarak Android TV’lerde görüntü aktarmak oldukça kolay. Örneğin YouTube’da izlediğiniz bir videoyu televizyonunuza yansıtmanız için tek yapmanız gereken YouTube ekranında üst bölümde yer alan “yansıt” seçeneğine gelerek açılan menüde televizyonunuzu seçmek.
Mobil
Android’den iPhone’a WhatsApp transferi nasıl yapılır? (Yedekleme / Geri yükleme)
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Mobiletrans, Filmora, Dr.fone, Pdfelement ve Recover.it gibi güvenilir yazılımlarıyla ünlü Wondershare’in Android ve iPhone modelleri için kullanabileceğiniz aktarım yazılımıdır. Mobiletrans ile WhatsApp dışında Line, Kik, Viber ve WeChat konuşmaları arasında iPhone ve Android cihazları için aktarım yapabilirsiniz.
*Bu bir Advertorial’dır.
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Xiaomi Mi 9T ipuçları (VIDEO)
Xiaomi Mi 9T ipuçları videomuzda, hem bu model üzerinde hem de MIUI arayüzüne sahip diğer Xiaomi telefonlarında faydalanabileceğiniz özellikleri sıraladık.
Bakalım gündelik hayatta işe yarar ipuçları neler?
Xiaomi Mi 9T ipuçları
İşe yarar bazı özellikler
İlk olarak telefonun kendisine has açılır kapanır ön kamera sistemi için düşünülmüş efekt özelliği ile başlayalım. Telefonun ayarlar menüsünden ek ayarlar seçeneğine gelerek ulaşabileceğiniz “ön kamera efektleri” bölümü bulunuyor. Burada 6 farklı sesi, kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.
Bildiğiniz gibi Mi 9T modelinde ekrandan parmak izi sensörü yer alıyor. Ayarlar bölümünde kilit ekranı ve parola seçeneğinde, parmak izlerini yönet kısmında farklı parmak izi animasyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede parmak iziniz okunurken, farklı animasyonlar ekranda beliriyor.
Telefonda yer alan bir diğer özellik ise, her zaman açık ekran. Telefonun ekran ayarlarında ortam ekranı seçeneğine geldiğinizde, birbirinden farklı pek çok her zaman açık ekran tasarımlarına ulaşabiliyorsunuz. Yeni MIUI güncellemesiyle beraber karanlık mod cihazda yer alıyor. Yine ekran bölümünden karanlık mod seçeneğini aktif ederek telefonun tüm arayüzünün siyah renklere bürünmesini sağlayabilirsiniz.
Bu ve benzer tüm ipuçları için videomuzun tamamını izlemenizi tavsiye ederiz.
İpuçları
Samsung Galaxy S10 için bildirim ışığı ve ekran kaydı! | Good Lock 2019
Samsung Galaxy S10 ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock 2019 uygulamalarına göz atıyoruz. Good Lock ile Galaxy S10 modellerinde ekran kaydı özelliği getirebilir, kamera çevresinde bildirim ışığının görünmesini sağlayabilirsiniz.
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Samsung Galaxy S10 için bildirim ışığı ve ekran kaydı! | Good Lock 2019
Aşağıdaki bağlantılardan sözü geçen uygulamalara ulaşabilirsiniz.
Ana Uygulamalar
Activity Manager İndir; https://hwp.to/2vf63ab
Nice Lock (Türk Yapımı) İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
Great Lock İndir; https://hwp.to/2IxAlO4
Good Lock Uygulamaları
Good Lock İndir; https://hwp.to/2Pl7AVe
Edge Lightning+ İndir; https://hwp.to/2DB7ZOT
Edge Touch İndir; https://hwp.to/2XwNIkG
Nice Catch İndir; https://hwp.to/2GoJdSx
One Hand Operation+ İndir; https://hwp.to/2VYl9MG
ClockFace İndir; https://hwp.to/2XsKTkT
MultiStar İndir; https://hwp.to/2XoYMAq
QuickStar İndir; https://hwp.to/2IxkFu3
LockStar İndir; https://hwp.to/2Zqw9F1
NavStar İndir; https://hwp.to/2VZhQVF
Task Changer İndir; https://hwp.to/2VYuILC
Routines İndir; https://hwp.to/2Pu3iuZ
Notistar İndir; https://hwp.to/2Xxz790
Nice Shot İndir; https://hwp.to/2Zn31hM