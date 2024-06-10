Microsoft, Xbox hayranlarının uzun süredir beklediği bir duyuruyu nihayet gerçekleştirdi. Beyaz Xbox Series X resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni model, konsol dünyasında hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor. İşte bu yeni model hakkında tüm detaylar ve Microsoft’un oyun dünyasına getirdiği diğer yenilikler.

İçindekiler Beyaz Xbox Series X disksiz geliyor

Beyaz Xbox Series X disksiz geliyor

Yeni beyaz Xbox Series X, tamamen dijital bir deneyim sunarak disk sürücüsünü ortadan kaldırıyor. Bu sayede, daha hafif ve minimalist bir tasarıma sahip olan konsol, mevcut Xbox Series X’in güçlü performansını koruyarak oyunseverlere sunuluyor. Microsoft, bu modelin estetik olarak daha temiz bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Beyaz rengiyle dikkat çeken bu konsol, siyah modelin şıklığını sade bir zarafetle tamamlıyor.

Beyaz Xbox Series X, 1 TB depolama alanına sahip olacak ve 449,99 $ fiyat etiketiyle bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Bu fiyatlandırma, orijinal Xbox Series X’in 599,99 dolar fiyatla sunulan özel sürüm 2 TB “Galaxy Black” versiyonuyla karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Microsoft, farklı bütçelere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi ile oyunculara çeşitli seçenekler sunmayı hedefliyor.

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Microsoft ayrıca Xbox Series S’in tamamen yeni bir beyaz versiyonunu da piyasaya sürüyor. Bu model, “robot beyazı” renk şemasıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. 299 $ fiyatla sunulan bu daha küçük konsol, 1 TB depolama alanına sahip ve 349,99 $ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu özellikler, bütçeye duyarlı oyuncular için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Yeni beyaz Xbox Series X modelinin soğutma sistemi hakkında da bazı spekülasyonlar var. Sızıntılar, Microsoft’un bu modelde soğutma sistemini yükselttiğini öne sürüyor. Ancak, bu yeniliklerin resmi onayı için konsolun sökülmesi ve detaylı bir inceleme yapılması gerekecek.

Beyaz Xbox Series X’in tanıtımı, daha önce söylentileri dolaşan “Brooklin” kod adlı yenilenmiş versiyonun iptalini veya ertelendiğini de doğruluyor. Brooklin’in daha silindirik bir tasarıma sahip olması ve tamamen dijital bir deneyim sunması bekleniyordu. Sızan bilgilere göre, bu modelin lansmanı Kasım ayında 499 $ fiyat etiketiyle ve Xbox Wireless 2 bağlantısına sahip yeni bir kontrol cihazıyla gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Geçen Eylül ayında, Xbox şefi Phil Spencer, yenilenen Xbox Series X tasarımı hakkındaki sızıntılara yanıt vermişti. Spencer, donanım yol haritasında olası değişikliklerin sinyalini vermiş ve ekibin çalışmalarının bu şekilde paylaşılmasının zorluklarını dile getirmişti. “Ekibimizin çalışmalarının bu şekilde paylaşıldığını görmek zor çünkü çok şey değişti ve şu anda ve gelecekte heyecanlanacak çok şey var” diyen Spencer, hazır olduklarında gerçek planları paylaşacaklarını belirtmişti.