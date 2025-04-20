Son günlerde hayranlarını endişelendiren haberlerle gündeme gelen Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki Berk Atan iyi mi? Geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumu nasıl? Tüm bu sorular yanıt buldu ve ünlü oyuncu sevenlerine iç rahatlatan bir mesaj verdi.

Berk Atan son durumu ne? Berk Atan iyi mi?

Berk Atan, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Sevildiğimi bu kadar hissetmek ayağa kalkmamda en büyük etken oldu” ifadelerini kullanan oyuncu, şu an istirahat sürecinde olduğunu ve daha iyi olacağını söyledi.

Ünlü dizi Gönül Dağı oyuncusu Atan, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine iç rahatlatan bir mesaj verdi ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu.

Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Berk Atan son durumu ne sorusunu merak eden hayranları için umut verici oldu. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi Sazak Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, oyuncu yolcu olarak bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

Kazanın nedeni, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak açıklandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından, Atan ve araçtaki bir diğer yolcu olan Aybike Sağlam Taşkın hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede yapılan kontrollerde kazada yer alan Aybike Sağlam Taşkın’ın kaburgasında kırık olduğu belirlenmişti. Her iki ismin de genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Bu gelişme, Berk Atan iyi mi sorusunu soran sevenleri için sevindirici bir haber oldu.

Sosyal medyada gelen destek mesajlarına tek tek teşekkür eden oyuncu ailesi ve sevdiklerinin yanında olduğunu vurgularken, yaşadığı bu zor süreci atlatmaya çalıştığını belirtti. Oyuncunun kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Siz Atan hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.