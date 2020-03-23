BenQ, yeni fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu!

BenQ AQCOLOR teknolojisine sahip profesyonel fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu. AQCOLOR teknolojisiyle birlikte grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmalar için üretildi.

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Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.

AQCOLOR teknolojisiyle daha profesyonel yaşam!

AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı hale getirir.

PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi

Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.

AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) sunuyor. Hassas, Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamı ve sRGB ile % 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.

Profesyoneller tarafından onaylı dizayn!

BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir.

Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Profesyoneller, renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak görülüyor. Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.

CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı ​​için doğru olduğu anlamına gelir.

BenQ SW serisi ile 10 bit renk derinliği

SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.