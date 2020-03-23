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BenQ, yeni fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu!
BenQ AQCOLOR teknolojisine sahip profesyonel fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu. AQCOLOR teknolojisiyle birlikte grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmalar için üretildi.
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Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.
AQCOLOR teknolojisiyle daha profesyonel yaşam!
AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı hale getirir.
PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi
Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.
AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) sunuyor. Hassas, Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamı ve sRGB ile % 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.
Profesyoneller tarafından onaylı dizayn!
BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir.
Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Profesyoneller, renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak görülüyor. Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.
CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı için doğru olduğu anlamına gelir.
BenQ SW serisi ile 10 bit renk derinliği
SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.
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MediaMarkt’ta indirim günleri başladı
MediaMarkt, 20 – 22 Mart arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasına başladı. MediaMarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak kampanyada birçok üründe indirimli fiyatlar görüyoruz.
Öne çıkan ürünler ve indirimler neler?
Apple’ın fiyat performans modeli iPhone XR, indirim günlerine özel 6399 TL fiyatla satılıyor. Birçok farklı renk seçeneğiyle gelen telefonda, şirketin geleneksel çentik yapısı ve Liquid LCD ekranı gibi öne çıkan özellikleri sıralanıyor.
Bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim
Bilgisayar kategorisinde KDV indirimi yapan MediaMarkt, tüm ürünlerde %18 KDV kadar indirimle uygun fiyatlı modeller sıralıyor.
Lenovo’nun Intel i5-9300H işlemcili ve GTX 1050 ekran kartlı oyuncu laptop’u, indirim günlerine özel 5199 TL’ye listeleniyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelendi!
Oyun geliştiricilerin en büyük etkinliklerinden birisi olan Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) Ağustos ayına ertelendi.
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Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) neden ertelendi?
Game Developers Conference (GDC), San Francisco’da Koronavirüs sebebi ile, 2020 Mart ayından Ağustos ayına ertelendi. Ağustos’daki bu etkinliğe GDC Summer (GDC Yaz) adı verildi.
Etkinliğin organizatörleri “GDC Summer, oyun geliştirme adına her şeyin üç günlük bir kutlaması olacak.” dedi.
GDC, 16-20 Mart tarihinde San Francisco’da yayımcıların ve geliştiricilerin yeni oyun teknolojilerinin ön gösterimlerini yapmalarını planladığı ancak Şubat ayında yapılan açıklamaya göre; Blizzard, Microsoft, Amazon, Sony ve Epic Games gibi şirketlerin çalışanları ve katılımcılarının COVID-19 salgınından etkilenmeleri adına endişe duyması ve katılmayacaklarını söylemesi sonucu ertelendi.
Organizatörler Şubat ayında yaptıkları açıklamada: “Oyun geliştirme endüstrisinde ve dünya topluluklarındaki ortaklarımızla uzun süre konuştuktan sonra Mart ayındaki organizasyonumuzu ertelemek gibi zor bir karar verdik.” dedi.
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HUAWEI, Online Mağazası’nı güzel indirimlerle açıyor!
Huawei Türkiye, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart 2020 Pazartesi günü alışverişe açıyor. Tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı online mağazada, açılışa özel indirim fırsatları ve kampanyalar da yer alıyor.
Hediye Çarkı
Abone olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.
1 TL farkla kablolardan kurtulun
Dünyanın ilk açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı HUAWEI FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla HUAWEI Mini Hoparlör de alabiliyorlar. HUAWEI’nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla HUAWEI FreeLace sahibi olabilirler. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI Band 3e’yi yanında alabilirler. HUAWEI Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.
23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında HUAWEI Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; HUAWEI FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.
23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki HUAWEI Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.
Şimdiden girip bu link üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz: https://shop.huawei.com/tr/kampanya-gelecekle-tanis.html