Ben Affleck artık Batman olmayacak!

Deadline sitesinin haberine göre Matt Reeves‘in yöneteceği The Batman filmi 24 Haziran 2021‘de vizyona girecek. Ama Batman‘i bu sefer Ben Affleck oynamayacak.

Ben Affleck projeden neden ayrıldı?

Ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, DCU (DC Extended Universe) içine dahil olan Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad ve Justice League filmlerinde yer almıştı. Son habere göre oyuncu, War for the Planet of the Apes filmindeki başarısıyla dikkat çeken Matt Reeves‘in yöneteceği yeni Batman filminde yer almayacak. The Batman isimli filmde, daha genç bir Bruce Wayne‘in hikayesi anlatılacak. Affleck, haberi ”The Batman‘i Matt Reeves‘in vizyonuyla 2021 yazında izlemek için sabırsızlanıyorum” mesajıyla paylaştı.

DCU‘nun diğer sacayağını oluşturan Superman‘i oynayan Henry Cavill de DC evreninden ayrılmıştı. Ezeli rakibi Marvel‘ın sinematik evrenindeki filmlerin eleştirel ve maddi başarısını yakalayamayan DC, DCU‘yu bitirip süper kahramanların solo filmleriyle yola devam edeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.