Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70’i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. İşte yerli elektirikli araçlarda fiyatına göre kredi limiti ve vade sayısı!

Yerli Elektrikli Araçlara Taşıt Kredisi Dopingi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti. BDDK’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında alt sınırlar yükseltildi.

Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Bununla birlikte, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek. 2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak. 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar içinse kredi kullanılamayacak.

BDDK’nın bu açıklamasının Togg’un kredi şartlarında yapılan düzenlemeden sonra gelmesi ise dikkat çekici oldu. Hatırlatmak gerekirse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togg kredisi ile beraber normalden daha yüksek oranda ve daha uzun vadede kredi kullanmanın mümkün olacağını söylemişti.

Bu krediyle vatandaşın Togg’u alması kolaylaşabilir. Görünen o ki, ülkemizde Togg satışını ve genel anlamda yerli elektrikli otomobil satışını teşvik etmek için çok ciddi adımlar atılacak. Togg zaten bankalar kredi vermeden bile çok sipariş almıştı. Umuyoruz ki bu tür adımların hayata geçmesiyle beraber ilerleyen dönemlerde satışlar daha iyi bir hal alır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BDDK’nın kredi düzenlemesi yerli elektrikli otomobil satışlarını etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!