ASELSAN, küresel savunma sanayii arenasında ulaştığı konumla Türkiye teknoloji ekosisteminde yeni bir eşik oluşturdu. Son dönemde artan uluslararası görünürlük ve finansal performans, şirketi yalnızca bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkararak küresel ölçekte konuşulan bir marka hâline getirdi.

ASELSAN tarihi bir konuma ulaştı! En değerli savunma sanayi şirketlerinden biri oldu!

ASELSAN, Genel Müdür Ahmet Akyol’un paylaştığı güncel değerlendirmeye göre savunma sanayii şirketleri arasında Avrupa’nın en değerli 8’inci, dünya genelinde ise en değerli 20’nci şirket konumuna yükseldi. Bu sıralama yalnızca ciro ya da piyasa değeriyle sınırlı değil; şirketin teknoloji üretme kapasitesi, sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabet gücünü de doğrudan yansıtıyor.

Şirketin bu noktaya gelmesinde son yıllarda hız kazanan yerli ve millî teknoloji yatırımlarının önemli payı bulunuyor. Radar sistemlerinden elektro-optik çözümlere, haberleşme altyapılarından elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir ürün portföyü sunan şirket, savunma sanayiinde dikey entegrasyonu başarıyla yöneten nadir aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, küresel savunma pazarında genellikle ABD ve Avrupa merkezli dev şirketlerin hâkim olduğu bir ligde yer alıyor. Bu nedenle ulaşılan sıralama, yalnızca şirket özelinde değil, Türkiye savunma sanayiinin geldiği nokta açısından da stratejik bir anlam taşıyor.

ASELSAN için dikkat çeken bir diğer başlık ise teknolojik derinlik. Şirket, sadece nihai ürün geliştirmekle kalmıyor; kritik alt sistemler, yazılım mimarileri ve özgün bileşenler konusunda da kendi ekosistemini oluşturuyor. Bu yaklaşım, küresel değerleme listelerinde daha üst sıralara çıkmanın arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ASELSAN’ın Avrupa’da ilk 10, dünya genelinde ise ilk 20 savunma sanayii şirketi arasına girmesi, Türkiye açısından da önemli bir eşik anlamına geliyor. Bu tablo, savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte, yüksek katma değerli teknoloji üretiminin ekonomik ve stratejik karşılığını net biçimde ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin Avrupa ve dünya savunma sanayii sıralamalarındaki bu yükselişi, Türkiye'nin teknoloji geleceği açısından sizce ne ifade ediyor?