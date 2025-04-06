Son sızıntılara göre Battlefield 6, yepyeni Battlefield 6 Battle Royale deneyimini oyunculara tamamen ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Son dönemde popülerliğini koruyan battle royale türüne yönelik bu adım, EA’in oyun stratejisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

İçindekiler Battlefield 6 Battle Royale Modu ücretsiz olacak

Battlefield 6 Battle Royale Modu ücretsiz olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Battlefield 6 Battle Royale modu, oyunun ana içeriğinden bağımsız şekilde erişilebilecek. Bu da, oyuncuların yalnızca Battlefield 6 Battle Royale tecrübesi için oyunu satın almak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

Sızdırılan veriler, modun “Groundfall” adını taşıyabileceğini ve yeni oyuncular için öğretici görevler içereceğini gösteriyor. Battlefield 6 Battle Royale modunun, klasik Battlefield serisine özgü yıkılabilir yapılar, araçlı çatışmalar ve geniş haritalarla donatılacağı belirtiliyor.

Warzone benzeri bir sistemle kurgulanan bu modun, çok sayıda oyuncunun eş zamanlı olarak yer aldığı devasa savaşlara ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Bu da Battlefield 6 Battle Royale modunun sıradan bir ek içerik değil, doğrudan oyunun kalbinde yer alan bir deneyim olacağını işaret ediyor.

Peki, Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Henüz Battlefield 6 için resmi çıkış tarihi duyurulmasa da, bu ücretsiz hamlenin EA’in oyuncu tabanını genişletmek için önemli bir koz olduğu açık. Ücretsiz Battlefield 6 Battle Royale modu, hem oyunun görünürlüğünü artıracak hem de farklı oyuncu segmentlerini kendine çekecek.

Görünen o ki Battlefield 6 Battle Royale furyası, oyun sektöründe yeni bir rekabet başlatacak. Battlefield 6 ve Battlefield 6 Battle Royale modu ile ilgili resmi açıklamaları beklerken, bu yeniliğin sektöre nasıl bir yön vereceği merak konusu.

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