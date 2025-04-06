Disney’in yapımcılığını üstlendiği ve Jared Leto’nun başrolünü üstlendiği yeni Tron filmi hayranların heyecanla beklediği ilk Tron: Ares fragmanı ile büyük ses getirdi. Peki Tron: Ares çıkış tarihi ne zaman? İşte Tron: Ares vizyon tarihi ve fragmanı!

Yeni Tron filmi Tron: Ares fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak?

Tron: Ares ne zaman vizyona girecek? 10 Ekim 2025’te vizyona girmesi planlanan yeni Tron filmi, bu kez dijital evrenden gerçek dünyaya geçiş yapan bir yazılım karakterini merkezine alarak alışılmışın dışında bir hikâyeyle geliyor.

Tron: Ares, serinin önceki filmlerine kıyasla çok daha iddialı bir atmosfer sunuyor. Bu kez dijital dünyanın kurallarını öğrenmek yerine, dijital bir varlık olan Ares’in insan dünyasına nasıl adapte olacağını izliyoruz. Yeni Tron filmi fragmanı da bu dramatik geçişi çarpıcı görsellerle destekliyor.

Başrolde Jared Leto’nun yer alması zaten projeyi dikkat çekici kılıyordu, ancak kadroda Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith gibi yetenekli oyuncuların da bulunması beklentileri iyice yükseltti.

Tron: Ares fragmanı

Bilim kurgu tutkunları için Tron: Ares fragmanı, görsel efektleri ve farklı hikâye yapısıyla epey ilgi çekici bulunuyor. Dijital çağın gerçeklik sınırlarını zorlayan bu yapım, sinema salonlarında ciddi bir etki bırakmaya aday.

Tron: Ares, sadece nostaljiye oynayan bir devam filmi değil; aynı zamanda yeni nesil için güçlü bir giriş kapısı da sunuyor. Yeni Tron filmi fragmanı ile izleyiciye hem duygusal hem teknolojik bir yolculuk vadediliyor. Bakalım bu kez yazılım mı, yoksa insanlık mı ağır basacak?

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