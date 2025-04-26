Amazon Prime Gaming kullanıcılarını yine sevindiren haberlerle gündeme geldi. Nisan ayı içerisinde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar listesine tam 4 yeni yapım daha eklendi. Peki Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar neler? İşte Prime Gaming 24 Nisan ücretsiz oyunları!

Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar neler? (24 Nisan 2025)

Amazon Prime Gaming Nisan oyunları kapsamında ücretsiz olarak sunulan yapımlar arasına dört yeni oyun daha eklendi. Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar fırsatı sayesinde bu yapımlara herhangi bir ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz. İşte Amazon Prime Gaming 24 Nisan ücretsiz oyunlar:

Priest Simulator: Vampire Show

Kraken Academy!!

Thief Gold

Troublemaker

Amazon Prime Gaming abonesiyseniz, bu ücretsiz oyunlara hemen sahip olmak için platformdaki ilgili sayfayı ziyaret etmeniz yeterli. Oyunlar kısa süreliğine erişime açık olabileceği için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Amazon Prime Gaming ile gelen fırsatlar her geçen gün büyürken, Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlar kampanyası da oyuncular için vazgeçilmez bir avantaj haline geliyor.

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