Microsoft, Windows ve Android arasındaki bağlantıyı güçlendiren Phone Link için sürekli yeni özellikler ekliyor. Yakında Telefon Bağlantısını doğrudan Başlat Menüsüne yerleştirme planları bulunuyor.

İçindekiler Başlat menüsünden telefon erişimi Windows bilgisayarlara geliyor

Başlat menüsünden telefon erişimi Windows bilgisayarlara geliyor

Bugün yayınlanan bir gönderide Microsoft, Phone Link’i Windows 11 Başlat Menüsü’ne entegre edeceğini duyuruyor. Bu, telefonunuzun durumunu ve önemli araçların kısayollarını uygulama listenizin yanına koymanızı sağlayacak. Şu anda bu seçeneklere erişmek için Telefon Bağlantısı uygulamasını manuel olarak açmanız gerekiyor.

Örneğin, Telefon Bağlantısı aracılığıyla bir kısa mesaj başlatmak istiyorsanız, artık buna Başlat Menüsü aracılığıyla daha hızlı erişebileceksiniz.

Microsoft, kullanıcıların telefonlarındaki son etkinliklere Başlat Menüsü aracılığıyla erişebileceklerini de ekliyor. Önemli bir güncellemeyi veya anı asla kaçırmamanızı sağlamak için telefon mesajlarınıza, çağrılarınıza ve fotoğraflarınıza doğrudan Başlangıç’tan erişebileceksiniz. Telefonunuzdaki en son etkinliklerle kaldığınız yerden devam edebilirsiniz; tümü Başlat menüsü deneyiminize kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.

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Bu özellik, şimdilik yalnızca Android’de çalışıyor ve iOS desteği “daha sonra” gelecek. Şu anda Phone Link sürüm 1.24052.124.0 ve Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790 kullanılarak beta olarak sunuluyor. Bunun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.