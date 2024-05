Apple, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve belirli iPad modelleri için çeşitli AAA oyunlarının yayınlanacağını duyurarak oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Şirket, bu vaadinin arkasında durdu ve Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake ve Death Stranding gibi oyunları App Store’a getirerek beklenenden daha iyi performans ve birinci sınıf görseller sundu. Ancak Apple, bu başarısını sadece burada bırakmak istemiyor gibi görünüyor. Son söylentilere göre, 2023 yılında büyük övgü ve ödüller toplayan Baldur’s Gate 3, 2025’in başlarında iPad Pro ve iPhone Pro serisine gelebilir.

Francesco De Meo’nun yaptığı inceleme, Baldur’s Gate 3’ün zengin bir hikaye ve bağımlılık yaratan bir oynanış sunduğunu ve Larian Studios’un en iyi oyun deneyimlerinden birini sunma konusunda tüm beklentileri aştığını ortaya koydu. Bu deneyimin, iPad Pro’ya taşınmasıyla birlikte Apple’ın mobil oyun dünyasındaki etkisini artırması bekleniyor.

Dame Tech’in aldığı ipuçlarına göre, Baldur’s Gate 3’ün iOS’a da gelebileceği ve bu durumun potansiyel olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için bir lansmanı işaret edebileceği belirtiliyor. Oyunun piyasaya sürülmesi sırasında iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max de satışta olacağını bu modellere de oyunun geleceğini belirtelim.

I got a tip that Baldur’s Gate 3 may see an early 2025 release for the iPad Pro and possibly iOS (iPhone 15 Pro & 16 Pro). With all of the exclusive AAA PC ports brought to the App Store, will the app store overtake Android’s Google Play Store in 2025 for mobile gaming? pic.twitter.com/nhPQj01LQl

— Dame Tech (@DameTechChannel) May 3, 2024