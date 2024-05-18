Tesla, elektrikli otomobil dünyasında bir yenilik daha yaparak kullanıcılarına araçlarında Steam istemcisi üzerinden oyun oynama imkanı sunuyordu. Ancak bu özellik artık tarih oluyor. Tesla, 2022’den beri Model S ve Model X araçlarında sağladığı Steam desteğini kaldırma kararı aldı. Tesla Steam desteği tarih oluyor.

İçindekiler Yeni Teslim Edilecek Tesla Araçlarda Artık Steam Oynanamayacak

Yeni Teslim Edilecek Tesla Araçlarda Artık Steam Oynanamayacak

Tesla, geçtiğimiz yıllarda Model S ve Model X kullanıcılarına, araçlarının ekranları üzerinden Steam oyunları oynama imkanı tanıyordu. Bu kapsamda, 2022’nin sonlarında bu iki modele Steam desteği getirilmişti. Ancak bugün gelen yeni bilgiler, şirketin bu özelliği yeni modellerde sunmaktan vazgeçtiğini gösteriyor. Tesla, bu kararını müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarıyla duyurdu.

Gönderilen mesajlarda, “Tesla, Model X’inizdeki oyun bilgisayarını güncelliyor. Artık aracınız Steam oyunlarını oynayamayacak. Diğer tüm eğlence ve uygulama işlevleri ise etkilenmeyecek.” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, yeni Model S ve Model X araçlarını teslim alacak olan kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Mevcut sahiplerin ise Steam oyunlarını oynamaya devam edebilecek gibi görünüyor. Güncelleme geldikten sonra daha net bir tablo ortaya çıkacaktır.

Şirketten henüz kararın sebebine dair resmi bir açıklama gelmemiş olması, kararın neden alındığına dair belirsizlik yaratıyor. Ancak, Tesla’nın geçmişte de benzer hamleler yaptığı biliniyor. Örneğin, yeni araçlarda Disney+ gibi uygulamaları kaldırırken, daha önce teslim edilen araçlarda bu uygulamaları korumuştu. Oyun tarafında ise Sonic gibi bazı oyunları da sistemlerinden çıkarmıştı.

Tesla’nın bu kararı, özellikle yeni Model S ve Model X almayı düşünen oyun tutkunları arasında hayal kırıklığına yol açabilir. Şirketin bu hamlesinin ardındaki nedenler hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, araçlarının performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yönelik stratejik bir adım olabileceği düşünülüyor.

Yeni Model 3 ve Model Y araçlarında AMD Ryzen işlemci kullanmasına rağmen Steam desteği sunulmaması, bu kararın daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Tesla’nın Cybertruck modelinde de Steam desteği bulunmuyor. Görünen o ki, şirket bu desteğe yeni araçlarına yer vermekten tamamen vazgeçti.

Tesla’nın bu değişiklikleri, araçlarının eğlence ve uygulama fonksiyonlarını daha verimli hale getirmek için yaptığı bir dizi güncellemenin parçası olabilir. Şirketin bu tarz hamleleri, gelecekte hangi yeni özellikleri veya kısıtlamaları getireceği konusunda merak uyandırıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Tesla’nın teknoloji ve otomobil dünyasında nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu. Özellikle yeni araç almayı düşünen kullanıcılar, bu tür güncellemeler ve değişiklikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı bekliyor.

Tesla’nın araçlarında yaptığı bu radikal değişiklikler ve teknoloji dünyasındaki diğer yenilikler, kullanıcıların ve teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, otomobil ve teknoloji dünyasında gelecekte nelerin değişebileceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Steam desteğini neden kaldırdı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!