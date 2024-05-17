Xiaomi, Çin’deki en yeni bütçe dostu 5G akıllı telefonu olan Redmi Note 13R’yi resmi olarak duyurdu. Bu cihaz, geçen yıl piyasaya sürülen Note 12R’nin halefi olarak dikkat çekiyor. Özellikle uygun fiyatlı segmentteki kullanıcıları hedefleyen Redmi Note 13R, sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Redmi Note 13R, 6.79 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızını destekleyen bir LCD ekranla geliyor. Ekranın orta kısmında, özçekim ve video görüşmeleri için 8MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Bu geniş ekran, yüksek çözünürlük ve hızlı yenileme hızı sayesinde kullanıcılara akıcı bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

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Arka tarafında ise 50MP ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 2MP makro kamera eşlik ediyor. Kamera sistemi, çeşitli fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken, makro kamera ile de yakın çekimlerde detayları yakalayabiliyor.

Cihaz, Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition işlemci tarafından destekleniyor ve 12GB’a kadar RAM seçenekleriyle geliyor. Bu güçlü donanım, kullanıcıların günlük işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, 512GB’a kadar genişletilebilir depolama alanı sunarak, kullanıcıların fotoğraf, video ve diğer dosyalarını saklamaları için bolca yer sağlıyor.

Redmi Note 13R, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunan kristal cam bir tasarıma sahip. Cihaz sadece 8,32 mm inceliğinde ve IP53 derecesi ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca, telefonun arka kısmında yeni bir manyetik olarak kontrol edilen mürekkep işlemi kullanılmış. Bu işlem, güneş ışığı altında deniz dalgalarının hareketini ve ışık oyunlarını simüle eden bir dalga dokusu yaratıyor. Xiaomi, bu görsel efektin cihazın üç boyutlu ve ipeksi pürüzsüz cam hissini tamamladığını belirtiyor.

Redmi Note 13R, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemi ile birlikte Android 14 üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların güvenliğini ve cihazın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yandan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. 5030mAh kapasiteli batarya, uzun süreli kullanım sağlarken, 33W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor.

İçindekiler Redmi Note 13R özellikleri

Redmi Note 13R özellikleri