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Babalar Günü’nde babalarımıza ne aldık? | Soru Plus #3
Soru Plus serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Serimizin bu videosunda, ofisimize “Babalar Günü’nde hangi hediyeleri aldınız?” sorusunu yönelttik.
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Soru Plus #3 Zaman Çizelgesi:
0:00 Giriş Anonsu
0:32 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Yıldıray)
1:54 onurcayirr: 2020 çıkışlı bir telefon aldığımızı varsayalım, uygulama+yazılım dahil olmak üzere hiçbir güncelleme yapmadık, yıllar içerisindeki payına düşecek olan planlı eskitmeden kurtulabilir miyiz veya etkilerini azaltabilir miyiz?
4:48 Bugrahan.oztekin: hwp ekibi yaz tatilini nasıl geçirecek?
6:18 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Ersin)
8:40 muhammed___aral: 5G baz istasyonlarının elektrik direklerinin üstüne dahi konumlandırılabileceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bunun gelecekte bize bir zararı var mı? Şu an 4G baz istasyonları ile farklılık gösterecek mi?
10:13 Hasannkaya: OnePlus, Türkiye pazarında umduğunu bulabilecek mi?
12:46 Babalar Günü’nde babanıza hangi hediyeleri aldınız? (Aslı)
14:32 Bitiş Anonsu
Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun :).
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2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – vs) listemizde, bu segmentte tavsiye ettiğimiz en iyi modelleri sıraladık.
Genel Bilgilendirmeler
Zamlanan fiyatlar dolayısıyla akıllı telefon satın alma tavsiye videolarımızı güncelliyoruz ve ilk videomuz 2000 ila 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar.
Normalde 1000 – 1500 TL’den başladığımız tavsiye listelerine bu sefer ne yazık ki 2000 – 3000 TL aralığından başlıyoruz çünkü 200 dolar altı vergi düzenlemesinden sonra henüz belge alabilen bir firma olmadığından, 2000 TL altı akıllı telefonlar şu anda satıldıkları fiyatları hak etmiyor. O nedenle eğer yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız, 2000 TL’nin üzerine çıkmak çok daha mantıklı görünüyor
Bu listeler bildiğiniz gibi mevcut aralıktaki her akıllı telefonu koyduğumuz listeler değil. Fiyat performansından kefil olduğumuz ve mevcut fiyat aralığındaki en iyi telefonlar olduğunu düşündüğümüz modelleri koyuyoruz. Zaten bu fiyat segmentinde aslında 10’larca cihaz olmasına rağmen sadece 3 model belirledik. İsterseniz hemen başlayalım.
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
TCL Plex (2200 TL)
- Siyah ve beyaz renk seçenekleri
- Cam ön ve arka yüzey, alüminyum çerçveler
- Delik çentik tasarımı
- 6.53 inç IPS LCD ekran Full HD+
- Snapdragon 675 işlemci
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- 48 MP – 16 MP geniş açı – 2 MP derinlik
- 24 MP ön kamera
- 3820 mAh + 18W hızlı şarj
TCL Plex incelemesi için tıklayın
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Cam ve metal tasarım
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Tam ekran – açılır kapanır ön kamera
-
6.4 inç Full HD+ AMOLED ekran
-
Ekrandan parmak izi sensörü
-
Snapdragon 660 ayarındaki MediaTek Helio P70
-
4 GB RAM + 128 GB depolama
-
16 MP + 5 MP derinlik
-
8 MP ön kamera
-
3500 mAh pil
-
Delik çentik tasarımı
-
Cam arka ve ön yüzey, plastik yan çerçeveler
-
6.67 inç 1080p Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran
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Snapdragon 720G
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4 / 6 GB RAM
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64 GB / 128 GB depolama
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48 MP + 8 MP ultrageniş açı + 5 MP makro + 2 MP derinlik
-
5020 mAh batarya + 18W hızlı şarj
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Poco F2 Pro Türkiye fiyatını nasıl bulduk? (VIDEO)
Poco F2 Pro modeli bugün Türkiye‘de resmi olarak tanıtıldı. Biz de bu videoda hem telefonun Türkiye fiyatını, hem de cihazın bu fiyat segmentinde özelliklerine göre nasıl bir yerde durduğunu konuştuk.
Poco F2 Pro Türkiye fiyatları
Lansmanda telefonun resmi satış fiyatları 6 GB RAM + 128 GB depolama olan sürüm için 6999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama olan sürüm içinse 7999 TL olarak açıklandı. Ancak lansmanın hemen ardından Hepsiburada.com’da satışa çıkan baz model, 6.499 TL satış fiyatıyla listelendi. Ayrıca kısa bir süreliğine modeli satın alanlara Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik de hediye edilecek.
Poco F2 Pro özellikleri nasıl?
Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 Mp çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 Mp ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 Mp ultra geniş açı kamera, 5 Mp telefoto makro kamera, ve 2 Mp derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.
Poco F1 modeliyle çok büyük başarı yakalayan PocoPhone, serinin yeni üyesi olan Poco F2 Pro modelini Malezya’da duyurdu. Daha önce Çin’de Redmi K30 Pro ismiyle tanıtılan model, diğer pazarlarda Poco F2 Pro adıyla karşımıza çıkacak. Amiral gemisi seviyesinde teknik özelliklere, neredeyse yarı fiyatlarla ulaşabilmenizi sağlayan Poco modelleri; bakalım tanıtılan yeni cihaz ile beraber, başarılı satış rakamları yakalayabilecek mi?
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Poco F2 Pro ile ilgili neler biliyoruz
Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 Mp çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 Mp ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 Mp ultra geniş açı kamera, 5 Mp telefoto makro kamera, ve 2 Mp derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.
İşlemci olarak ise, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip olan Poco F2 Pro, 5G desteğine de sahip. 4700 mAh bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Bize kalırsa, hızlı şarj desteğinin 45 W civarlarında olması, bu denli büyük bir batarya için daha verimli olabilirdi. Yine de buna rağmen Poco, cihazı sıfırdan tam şarja kadar doldurmanın 63 dakika aldığı iddiasında bulunuyor. Bir dezavantaj olarak ise, F2 Pro’da kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Kablolu kulaklık kullananlar için ise 3.5 mm kulaklık girişi de bu cihazda sunulmaya devam edilmiş. Parmak izi okuyucusu ise ekrana gömülü bir vaziyette.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Efsane mi, kestane mi?
Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme videomuzda, son dönemde en çok konuşulan cihazlardan olan modeli detaylarıyla anlatıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, bizlere neler sunuyor?
Güncel fiyat durumu
Telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere ülkemizde iki farklı versiyonu satılıyor. İlginçtir, bugün itibarıyla eğer mor rengi seçerseniz her iki sürümü de 3.599 TL’ye alabiliyorsunuz. Ancak diğer renklerde üst modelde fiyat 3.899 TL’ye yükseliyor.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Telefonun belki en güçlü olduğu tarafı tasarımı. Zira beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefon önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzemesiyle üst segment bir akıllı telefondan farksız. Ayrıca kamera çıkıntısı olmaması, ön tarafta da kavisli ekran bu tasarımı daha da güçlendirmiş. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor ve bu giriş 24-bit / 192 KHz ses desteği sunuyor. Ayrıca kablosuz ses konusunda da aptX HD ve aptX Adaptive teknolojilerinin de yer alması oldukça iyi. Ancak cihazın hoparlör performansını ne yazık ki beğenmedik. Hem ses şiddeti az, hem de duyduğunuz sesin kalitesi hiç tatmin etmiyor.
6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan ve Full HD+ çözünürlükle birlikte HDR10 desteği sunan ekran bu segment için gayet iyi. Ekran konusunda sadece, parlaklık seviyesi keşke biraz daha iyi olsaydı dedik.
Performans ve kamera ne durumda?
Cihazda Snapdragon 730G işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Dahili depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor ve telefonda microSD kart girişi yer almıyor. O nedenle eğer 64 GB ‘lık sürümü alacaksanız, bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Performans konusunda ise 730G işlemcisi, orta segment için hayli güçlü olduğundan arayüzde, uygulamalarda veya oyunlarda makul bir performans gösteriyor. Telefon PUBG Mobile‘ı HD grafik ayarında ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatabiliyor ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunda ısınma neredeyse yok denecek kadar az, ancak bazen internette gezinirken telefonun ciddi şekilde ısındığına şahit olabiliyorsunuz.
Telefonun arkasında 64 MP, F/1.9 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu donanımla 4K 30 FPS veya 1080p Full HD’de 30,60 ve 120 FPS çekim mümkün. Telefon hem fotoğraf hem de video performansını, bu fiyat segmentine göre oldukça beğendik. Özellikle gece çekimleri, gece modunun da yardımıyla birlikte üst seviyeye yakın sonuçlar vermeyi başardı. Ancak 16 MP’lik ön kamera, özellikle F/2.5 diyafram değeri nedeniyle yetersiz. Işığın birazcık düştüğü noktalarda, çok kirli fotoğraflarla karşılaşabiliyorsunuz.
Son olarak telefonun güçlü olduğu bir diğer yanı 5260 mAh’lik batarya kapasitesi. 30W hızlı şarj desteği sunan telefon, mevcut pil kapasitesiyle 1.5 güne varan bir pil ömrünü kullanıcılara sunuyor.