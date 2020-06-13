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Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyoruz? | Soru Plus #2
Soru Plus serisinin ikinci bölümü ile karşınızdayız. Bu hafta da sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım ofisimiz, sorduğunuz sorulara nasıl cevaplar vermiş? Hep birlikte görelim.
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Soru Plus #2 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu
0:49 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Doğuş)
3:00 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Mert)
04:17 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aydoğan)
06:18 arda.4008: pc toplama gelecek mi gelsin :D.
06:23 ilgazert: Her oyunu açacak ve güzel fps göstericek.
8:00 emreayik456 Amd nin 3000xt işlemcilerini nasıl buldunuz? Gerekli miydi?
10:07 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Ersin)
11:52 kaangla: meizu 16xs incelemesi gelecekmi ersin ağabeyyy?
12:10 muhammed_emin_akbas: Telefon fiyatları malum çok yükseldi. Telefon almak için ne kadar beklemeliyiz? Ya da beklemeli miyiz?
14:02 levent_orgun Dijital para ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Kaç yıl içinde cafede restorantta kullanıma başlarız?
15:45 isbirerol: Dünyanın şuanki durumunu biliyoruz? Sizce ne zamandan sonra döviz düşer, düşme ihtimali var mı?
17:55 Hangi akıllı ev cihazlarını kullanıyorsun? Kullanmıyorsan hangi ev cihazını kullanmak isterdin? (Aslı)
19:15 Bitiş anonsu
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Gcam vs. Orijinal kamera: Xiaomi Mi 10 5G
Xiaomi Mi 10 5G, Gcam serimizin bu haftaki konuğu olacak. Bakalım, firmanın amiral gemisi modeli, Gcam ile nasıl bir performans sergileyecek?
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Xiaomi Mi 10 5G cihazına nasıl Gcam kurulur?
Öncelikle aşağıda paylaştığım “Gcam versiyonunu” indirmeniz gerekmektedir. (Vermiş olduğum Gcam versiyonu kullanıcılar tarafından Mi 10 cihazında tavsiye edilen bir sürümdür.) APK kurulum aşamaları ile devam edip Gcam’in telefonunuzdaki kurulumunu tamamlıyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 5G’ye Gcam konfigürasyon dosyaları nasıl kurulur?
Aşağıda vermiş olduğum Telegram grubundan, .XML uzantılı dosyaları indirin ve telefonunuzda bulunan dosya yöneticisine girin. (Bizim kullandığımız .XML dosyası “Burial_7.3-beta4_Dennis_Note10edition_tc” olarak geçmektedir.)
Dosya yöneticisinde ana dizine “Gcam/Configs7” dosyasını oluşturun.
Daha sonrasında ise Telegram XML grubundan istediğiniz konfigürasyon dosyasını indirin.
İndirmiş olduğunuz konfigürasyon dosyasını, ana dizinde açmış olduğunuz klasörün içine gönderin. Gcam uygulamasını açın ve “Çekim tuşu”nun sağ tarafındaki boşluğa iki kez basarak XML ekleme ekranını çalıştırın.
Buradaki ekranda, “Configs7” dizini içerisine atmış olduğunuz XML dosyasının görülmesi gerekmektedir.
Görünüyorsa eğer, dosyayı seçip “Restore” demeniz gerekiyor. “Restore” işlemini de tamamladıktan sonra, daha keyifli fotoğraflar çekebilirsiniz :).
Dipnot: Gece modunda bulunan “Astronomi Fotoğrafçılığı” modu için fotoğraf çekemedim maalesef. Astronomi Fotoğrafçılığı çekimlerinin düzgün gözükmesi için havanın bulutsuz olması gerekiyor.
Mi 10 Gcam Telegram Grubu: https://t.me/gcamMI10
Mi 10 Gcam Tavsiye Edilen Gcam Versiyonu: https://hwp.to/Gcam
Mi 10’da Kullandığımız Konfigürasyon Dosyası: https://hwp.to/GcamConfig
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Redmi Note 9 Pro kutu açılışı | Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro kıyaslamalı
Redmi Note 9 Pro ofise ulaştı. Xiaomi’nin Redmi Note 9 ailesinden Pro üyesi kutu açılışı ve ilk bakışı ile beraberiz.
Bu videoda hem Redmi Note 9 Pro’nun kutu içeriğini hem Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro ile genel olarak farklılıklarına göz atıyoruz. Fotoğraf örneklerini de videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan çıkıyor! (NİHAYET :D)
Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, nihayet ofisimize ulaştı. Bu videoda cihazın hem kutusunu açıyor hem de telefona bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım ülkemizde son dönemin en çok konuşulan telefonu Xiaomi Mi 10 Lite bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan neler çıkıyor?
Kutu içeriğinden şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 30W hızlı şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kulaklık, kutu içeriğinde yer almıyor.
Telefonun özellikleri neler?
Telefonun bizdeki sürümü Glacial White yani beyaz olan modeli. Ancak pazarda mor ve siyah gibi farklı renk seçeneklerini de görebilmek mümkün. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı telefon, ön taraftan damla çentik tasarımını kullanıyor. Arka yüzeyine baktığımızda kameraların çıkıntı oluşturmuyor oluşu oldukça hoşumuza gitti.
6.47 inç boyutlu AMOLED panelli ekranda Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda HDR10 desteği de bulunuyor. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Depolamanın da UFS 2.1 standartı kullandığını belirtelim. Kameraya geçtiğimizde modelde 64 MP ana kameranın yanı sıra, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 5 MP makro kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 5260 mAh pil kapasitesi sunan Xiaomi Mi Note 10 Lite modelinde 30W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.