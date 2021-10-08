Atölye ASUS’un “Metaverse” Yarışması Sonuçlandı

Asus’un, yaratıcı profesyonelleri, sanatçıları ve öğrencileri bir araya getirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Atölye ASUS’ta, “Metaverse” konseptli tasarım yarışmasının kazananları belli oldu. Kısa sürede çok yüksek katılım gerçekleşen yarışmada, animasyon kategorisinde “Dilemma”, illüstrasyon kategorisinde “Birthday Party”, karikatür kategorisinde ise “Gen Alfa” adlı projeler, seçkin jürinin beğenisini kazanarak ve halk oylamasından tam not alarak birinciliği paylaştılar.

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Atölye Asus’tan çok talep gören yarışma

ASUS’un, yaratıcı genç yeteneklere destek olmak için hayata geçirdiği Atölye ASUS platformunun “Metaverse” konseptli yeni dönem yarışması sona erdi. Yaratıcı içerik üreticileri, Atölye ASUS vesilesiyle kendilerini en yaratıcı şekilde ifade etme ve profesyonel isimlerle yarışma fırsatı bulmanın yanı sıra alanında profesyonel isimlerden oluşan jüriyle workshop etkinliğine katılım imkanına da sahip oldular.

Yoğun ilgi gören yarışmaya kısa süre içinde 800 kişi başvuru gerçekleştirdi. Yarışmada, animasyon, illüstrasyon ve karikatür kategorilerinde toplamda 28 proje ilk elemelerden geçerek, halk oylamasına katılmaya ve jüri değerlendirmesine hak kazandı. “Metaverse” yarışmasına katılan eserler; Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Çizer & Karikatürist Tarık Tolunay, İllüstrasyon Sanatçısı Selin Çınar, İllüstrasyon ve Animasyon Sanatçısı Meltem Şahin ve Karikatürist Bülent Üstün’den oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirildi.

Kazananlar: “Dilemma”, “Birthday Party” ve “Gen Alfa”

İllüstrasyon kategorisinin en kreatif çalışması İrem Herkeser’e ait “Birthday Party” olurken, en beğenilen animasyon çalışması Ahmet Cenk Demir’e ait “Dilemma” oldu. Yeni eklenen karikatür kategorisinde ise Nejat Coşkun’un “Gen Alfa” isimli eseri rakiplerini geride bıraktı. İlgili temaları en yaratıcı şekilde aktaran kategori birincileri ASUS Zenbook 13 UX325 OLED, ikinciler Vatan Bilgisayar mağazalarında geçerli 2.000 TL değerinde hediye çeki, üçüncüler ise Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile portfolyo değerlendirmesi ve dijital sanat alanında kariyer planlamasına dair online eğitim hakkı kazandılar.

“Teknoloji, Metaverse’i kaçınılmaz kılıyor”

Metaverse temasına yoğun bir ilgi olduğunu belirten ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Gelişen teknoloji ile Metaverse’e geçmek daha olası ve gerçek. Biz de bu tema ile, ASUS olarak teknoloji konusundaki uzmanlığımız ve yarattığımız kusursuz taşınabilir çözümlerin Metaverse’e geçmek için en doğru donanımlar olduğunun altını çizmek istedik. Dünyada ve ülkemizde kavram yeni yeni trendleşse de bu trendi belirleyen marka olmak her zaman olmazsa olmazımız. Metaverse’i sahiplenen ve dijital sanatçılara markalandırılmış Metaverse içeriği ürettiriyor olmaktan çok mutluyuz. Genel olarak artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Metaverse ilişkilendirilse de bunun bir de web boyutu var. İnternetin gelişimini web 1.0, web 2.0 gibi süreçlerde gördük. Blokzincir teknolojisi, teknoloji donanımlarındaki gelişmeler ve internetin evrimiyle web 3.0’a hazırlık yapılıyor. Web 3.0’ın getireceği yeniliklerle Metaverse’nin içinde kendimizi bulacağız. Teknoloji ile iç içe geçen hayatlarımız Metaverse’i kaçınılmaz kılıyor” dedi.

Özge Kılıç Güler, “Atölye ASUS, Türkiye’deki yaratıcıları bir araya getiren, içerik üretimi yapan ve teknoloji ile sanat kesişimlerinde sınırları kaldıran bir platform. İlk yarışmamız görsel ve işitsel sanatları içeren; grafiker, endüstriyel tasarımcı, mimar, yönetmen, reklamcı, web tasarımcısı, moda tasarımcısı, video-animasyon üreticileri dahil ister öğrenci, ister amatör ya da profesyonel olsun herkese açıktı. İkinci döneme başlarken bu misyonumuz çerçevesinde, animasyon ve illüstrasyon kategorilerine ek olarak çok değerli bir format olan karikatürü de dahil etmek istedik. Çünkü biz yaratıcı sektörün tamamını kucaklamak istiyoruz” dedi.