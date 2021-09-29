Donanım
8.000 TL’lik Laptop! | Asus VivoBook S14 (S435) incelemesi
Asus VivoBook S14’ün Intel’in 11. nesili ile güçlendirilmiş ve Evo platformunda olan yeni modeline bu videoda göz atıyoruz.
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8.000 TL’lik Laptop! | Asus VivoBook S14 (S435) incelemesi
Güncel fiyat bilgisi için; https://hwp.to/S14
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