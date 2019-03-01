Atıf Ünaldı imzasını taşıyan “İnternetin Kısa Tarihi” kitabının ikinci baskısı yayınlandı

1991 yılında internetle tanıştığı günden bu yana Türkiye’de İnternetin gelişimine şahit olan ve büyük katkıları bulunan Atıf Ünaldı’nın kaleme aldığı “İnternetin Kısa Tarihi” kitabının ikinci baskısı EnerjiSA sponsorluğunda yayınlandı.

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Rakam olarak bakıldığında çok kısa görünen ancak oluşturduğu değişiklikler açısından bakıldığında devrimsel bir değişime yol açan İnternet, Türkiye’de inişler ve çıkışlarla dolu bir geçmişe sahip. Türkiye’de İnternetin ilk kullanıma başlandığı günden bu yana yaşanan değişime ve gelişmelere şahit olan Atıf Ünaldı, İnternetin Türkiye’deki tarihini anlatan bugün ve gelecekte birçok kişi açısından ciddi bir kaynak oluşturacak çok önemli bir çalışmaya imza attı ve “İnternetin Kısa Tarihi” kitabını yayınladı. Okuyucular tarafından büyük ilgi gören kitabın çeşitli bilgilerin eklendiği ikinci baskısı hazırlanarak Google Kitaplar üzerinden sadece dijital ortamda yeniden okuyucuların beğenisine sunuldu.

Napolyon Bonaparte’ın “Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır” sözünden yola çıkarak bu kitabı yazmaya karar verdiğini belirten Atıf Ünaldı, “Tarih çoğunlukla o dönemin koşullarından ziyade, yazanların uydurduğu hikayeler oluyordu. Bu nedenle İnternetin Türkiye’deki doğuşunu ve gelişiminin yakın bir şahidi ve katkıda bulunanı olarak bu kitabı yazmaya karar verdim” dedi.

İnternetin Türkiye’de kullanıma başlanmasına ve gelişmesine öncülük eden birçok isim ve kurum da bu kitapta yerini aldı. Şu an belki de birçok İnternet kullanıcısının adını dahi duymadığı çok önemli isimlere kitabında yer verdiğini ifade eden Ünaldı, “Bu nedenle özellikle Boğaziçi Üniversitesinde okuduğumuz donemde, bağlandığımız EARN’ün kurucusu rahmetli Oğuz Manas’ı, BBS ile başlayan internet macerasını, Şemsettin Türer’i, Tolga Yurderi’yi, o maceraya o dönem dahil olan Faruk Eczacıbaşı’nı, o yıllarda hayatımıza giren “internet society” ve onu Türkiye’ye getirmek için kurulan İnternet Derneği’ni, aynı dönemlerde Ankara’da benzer faaliyetlerde bulunan rahmetli Mustafa Akgül hocayı ve Boğaziçi Üniversitesinden Ufuk Çağlayan’ı anmadan Türkiye’deki internet hikayesini yazmak doğru olmazdı” dedi.

İlk kullanılmaya başladığından bu yana kısa bir süre geçti, ancak İnternet Türkiye’de çok büyüdü. İşte bu büyümenin siz de bir şahidi olmak istiyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Google Kitaplar’da dijital ortamda 20 TL’den satışa sunulan “İnternetin Kısa Tarihi” kitabının ikinci baskısını kısa süreliğine 13,64 TL’ye satın almak mümkün.