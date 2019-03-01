BMW’nin en yeni ve en teknolojik modeli BMW iNEXT’i Mobil Dünya Kogresinde sizler için inceledik.

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Geleceğin otomobili: BMW Vision iNext

Geleceğin otomobili olarak geçen BMW Vision iNEXT, değişik tasarımı ve en yeni teknolojisi ile karşımıza çıkıyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip araç, içerinde bulunan halı şeklinde deseni ile garip görünüyor diyebiliriz. Tamamen elektrikli olan bu model gelecekte yollarda görebileceğimiz bir konsept için geliştirilmiş.

Yakın zamanda karşımızda olmayacak bu otomobil konsepti, yüzde 100 otonom olarak üretilmiş. Daha fazla detay bilgisi olmayan otomobilin detaylarını videoda izleyebilirsiniz.