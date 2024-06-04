Copilot+ PC modelleri COMPUTEX’te görücüye çıktı. İlk örneğimiz ise ASUS Vivobook S15.

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Microsoft’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Copilot+ PC konseptinde üretilen ve kalbinde Qualcomm Snapdragon S15’i barındıran ASUS Vivobook S15’e ilk bakışı COMPUTEX fuarında atıyoruz. Yapay zeka temelli işlevleri kolayca yapabilecek olan Vivobook S15’in detaylarınu bu videoda Aydoğan aktarıyor.