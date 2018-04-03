ASUS Zephyrus M duyuruldu

ASUS Zephyrus M oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar bugün resmi olarak duyuruldu. 8. nesil Intel Core i7 işlemci ve GeForce GTX 1070 ekran kartı olan en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olan model, bugün itibarıyla satışa da çıktı. Giriş seviyesi model 1499 dolar iken, en donanımlı varyasyon ise 2199 dolar fiyatla satılacak.

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ASUS Zephyrus M özellikleri

15.6 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan cihazda 144 hz yenileme hızı ve 3 ms tepkime süresi sunan AHVA IPS türü panel kullanılıyor. Yaklaşık 2.4 kg ağırlığında olan model 15.1 x 10.3 x 0.7~0.78 inç boyutlarında.

2199 dolar fiyatlı varyasyon 16 GB DDR4 RAM ve 256 GB SSD + 1 TB SSHD depolama birimiyle geliyor. Cihazın aerodinamik sistemi bilgisayarın soğuk kalmasını ve yüksek performans sunmasını sağlıyor. Giriş çıkış noktalarında ise 1x USB-C, 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen2, 1x HDMI 2.0 ve ses girişi bulunuyor. Bilgisayarda 4 hücretli 55 Wh Li-ion pil olduğunu da belirtelim.