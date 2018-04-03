Samsung Odyssey Z oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı!

Samsung Odyssey Z resmi olarak tanıtıldı. Şirketin oyunculara yönelik geliştirdiği dizüstü bilgisayarı, bu kategorideki birçok ürüne göre daha ince ve hafif olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca Z Blade Blower ile birlikte Z AeroFlow isminin verildiği özel bir soğutma sistem kullanılmış.

Samsung Odyssey Z özellikleri

15.6 inç ekran boyutuna sahip cihaz 1080p Full HD çözünürlük kullanıyor. Gücünü altı çekirdekli 8. nesil Intel Core i7 işlemcisinden alan cihazda Nvidia GeForce GTX 1060 Max-P ekran kartı var. (Bu ekran kartı Max-Q’ya göre %10 daha performanslı) Bu arada cihazda 16 GB‘a kadar DDR4 RAM ve 1 TB NVMe SSD olduğunu da belirtelim.

Odyssey Z sadece 17.9 mm inceliği ve 2.4 kg ağırlığı ile oyun odaklı dizüstü bilgisayar arasında başarılı bir tasarımla geliyor. Üründe bulunan iki adet Z Blade üfleme fanı, hem yukarıda hem de aşağıda oluşacak ısınmaları önlüyor. Batarya kapasitesi ise 54 Wh iken, cihaz 180 W adaptör ile güç alıyor.

Kore ve Çin’in aralarında olduğu bazı pazarlarda Nisan ayında satışa çıkacak ürünün henüz fiyatı ile ilgili bir bilgi yok.