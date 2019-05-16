Asus Zenfone 6 ve Galaxy A80 karşılaştırması

Asus bugün gerçekleştirdiği etkinlikle, dönebilir kameraya sahip yeni modeli Zenfone 6 cihazını tanıttı. Benzer kamera teknolojisine sahip Galaxy A80 ile arasındaki farklar,benzerlikler ve fiyat karşılaştırmalarına beraber bakalım.

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Ön kameraya ihtiyaç duymayan iki cihaz

Samsung nisan ayında gerçekleştirdiği Galaxy etkinliği kapsamında yeni cihazı Galaxy A80‘in tanıtımını gerçekleştirmişti. Cihazın öne çıkan en önemli özelliği ise arka kamera paketinin hareket mekanizması ile ön taraftada da kullanılabiliyor olması. Böylelikle arka kamera kurulumunun yüksek kabiliyetlerini özçekim sırasında erişilebiliyorsunuz. Ayrıca bu mühendislik tasarımı ön tarafta bulunan çentik ve çeneden cihazı olabildiğince arındırarak ekran kasa oranının agresif seviyelere gelmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy A80 özelinde üç adet kamera ve onlara eşlik eden flaş kullanmayı tercih etti. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğü f1.8 diyaframı, ultra geniş açı kamerası 8 MP f2.4 diyaframı ve üç boyutlu derinlik algılama özelliğine sahip ToF kamera dizilimi cihazda bulunuyor. Bu kameraların video çekim kabiliyetleri ise 4K ve FHD çözünürlüklerinde 30 kare.

Asus Zenfone 6 tasarımına geldiğimizde ise, A80’in kamera kasası ile dönmesinden farklı bir teknoloji kullanılmış. Cihazın sadece kamera kısmının motorize bir şekilde öne açılması ile cihazın arka kamerası ön tarafta kullanılıyor. Asus Zenfone 6 arka kamera sayısında A80’e göre bir kamera az. Sahip olduğu ana kamera 48 MP f1.8 diyaframa sahipken, ultra geniş açı çekimine sahip ikinci kamerası 13 MP f2.4 diyaframa sahip. Galaxy A80’de bulunan ToF kamera donanımına sahip olmayan cihaz, ışın yardımı ile nesnelerin derinliklerine ulaşamıyor. Ancak video konusunda rakibinin 4K çözünürlükte 30 kare çekerken, Asus Zenfone 6 4K’da 60 kare videolar çekebiliyor.

Snapdragon 855, 730’a karşı

Asus Zenfone 6, şirketin en yeni amiral gemisi sınıfında bulunuyor. Günümüzün en performanslı işlemcilerinden biri olan 7 nm üretim süreçli Snapdragon 855‘i bünyesinde barındırıyor. Bu işlemciye ise 6 ve 8 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor.

Samsung cephesinde ise Galaxy A80, orta-üst segment kategorisinde bulunuyor. Nisan 2019’da tanıtılan Snapdragon 730 işlemcisi Galaxy A80’e güç veriyor. Bu işlemci ise 855’e göre 1 nm üreticim süreci olarak geride bulunuyor. Ayrıca cihaz 128 GB depolamaya ve 8 GB sistem belleği ile beraber geliyor.

Fiyatlandırma ve çıkış tarihleri

Fiyatlandırma konusunda Asus, Zenfone 6 cihazını 23 Mayıs’ta Asus.com üzerinden 500 € etiketi ile satışa sunacak. Etkinliği nisan ayında yapılan Samsung Galaxy A80 ise 29 Mayıs’ta 649 Euro ile satışa sunulacak. Cihazlar arasındaki farka bakılırsa Asus agresif fiyat politakası ile cihazını satmayı düşünüyor. Galaxy A80’in kamera teknolojisinde ki rakibine göre yaklaşık %30 oranında fiyat farkı bulunuyor.