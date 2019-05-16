Tayvanlı teknoloji devi Asus‘un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Asus Zenfone 6 resmen tanıtıldı ve özellikleri belli oldu.

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Asus Zenfone 6 özellikleri

Zenfone 6, 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde 19.5:9 formatında çentiksiz bir ekrana sahip. Ayrıca HDR 10 ve DCI-P3 standartlarını destekleyen IPS LCD ekran Corning Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor. Cihaz yedi nanometre teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. Telefon 6 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB RAM ve dahili hafıza opsiyonlarıyla geliyor. Telefon 1 TB‘a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor.

Dönebilen kamera tasarımına sahip olan Zenfone 6‘nın ikili arka kamerası aynı zamanda ön kamera olarak da kullanılıyor. Bu sistem 48 MP (f/1.8) ana kamera, 13 MP (f/2.4) ultra geniş açı kamerasından oluşuyor. Cihaz 4K 60 fps videolar da çekebiliyor.

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 gibi standartları destekleyen telefonda müzik severler için 24-bit/192 kHz ses desteği de bulunuyor. Kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ve ZenUI 6 arayüzüyle çıkan cihaz 5000 mAh‘lık devasa bir pile sahip. Bu pil 18W‘lık Quick Charge 4.0 desteği sayesinde hızlı bir şekilde doldurulabilinecek.

Gece siyahı ve alaca karanlık grisi renk seçenekleriyle gelen Asus Zenfone 6 500 €‘luk fiyatıyla da dikkat çekiyor. Benzer özelliklere sahip rakiplerinin 900-1000 € fiyat bandına konumlandıkları göz önüne alınırsa açıklanan fiyatın agresifliği daha da öne çıkıyor.