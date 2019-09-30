Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi

Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi

30 Eylül, 2019 Dizüstü Bilgisayar, İNCELEME, İnceleme, VİDEO

Asus ZenBook 14 (UX434F) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un farklı teknolojisi olan ScreenPad’e sahip olan ZenBook 14, ikinci ekranında büyük kolaylıklar sunmayı başarıyor.

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Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi

Dünyanın en küçük 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan ZenBook 14, 2017 modeline göre %13 daha küçük boyutta geliyor. 1,09 kg ağırlığıyla beraber rahat taşınabilir yapıda olan ZenBook 14, şık bir tasarıma sahip.

14 inç Full HD LED ekranında Nano Edge teknolojisiyle %92 ekran-boyut oranı yakanmış cihazda 2,9 mm çerçeve inceliği bulunuyor. Ekranda %100 sRGB desteği ve 178 derecelik görüş alanı da cihazın artılarından.

Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX250 ekran kartı, 16 GB bellek ve 1 TB PCIe depolama ile birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ZenBook 14 modeli Harman Kardon destekli ses sistemi içeriyor. Bağlantı tarafında ise BT 5.0 ve 802.11ac desteği sunuyor.

Detaylarını videoda görebilirsiniz.

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