Taşınabilir dokunmatik ekran | Asus ZenScreen Touch

Asus ZenScreen Touch ile her zaman yanınızda ikinci bir ekran taşımanız mümkün. Bu videoda detaylarına bakıyoruz.

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Asus’un uzun süredir piyasada bulunan taşınabilir ekranı ZenScreen, dokunmatik özellikleriyle beraber ZenScreen Touch adını alıyor. ZenScreen Touch MB16AMT adını alan ekran, hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

15,6 inç IPS tabanlı bir panele sahip olan cihaz 9 mm inceliğinde ve sadece 0,9 kg ağırlığa sahip. Bu sayedde çantanızda rahatlıkla taşınabilir yapıda. Bu modelde yer alan dokunmatik özelliği 10 nokta ile rahatlıkla kullanılabilirken bir adet DP özellikli Thunderbolt 3 destekli bağlantı ve aynı zamanda HDMI portuna sahip.

Bu sayede Tip-C bağlantısı üzerinden PC’nin yanı sıra akıllı telefon, tablet gibi cihazlar ile kullanılabilirken HDMI bağlantısı üzerşnden kameralar ve oyun konsollarıyla beraber de kullanabilirsiniz.

7800 mAh bataryası ile 4 saate varan batarya ömrüne sahip olan Asus ZenScreen Touch, Asus’un Flicker Free ve Ultra Düşük Mavi Işık Filtresi özelliklerini de sunuyor. 2 adet 1 W gücünde stereo ses desteği sunan ZenScreen Touch bu sayede ekran üzerinden de rahat bir ses deneyimi de vadediyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz…