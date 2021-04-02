ASUS, yeni LED projektörü H1’i duyurdu

ASUS, 3000 lümen parlaklığındaki LED ışık kaynağıyla 200 inç (çapraz) boyutunda FHD görüntüler oluşturabilen H1 LED projektörü duyurdu. RGB LED ışık kaynağının yanı sıra %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarıyla H1, geleneksel lambalı projektörlere kıyasla daha parlak, daha net ve daha doygun görüntüler sunabiliyor.

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H1, oyunlarda akıcı bir deneyim sunmak için 120 Hz’e varan yüksek yenileme hızına sahip. Projektör ayrıca Crestron RoomView® Express ağ kontrol yazılımına destek veren bir LAN bağlantı noktası ve daha etkili multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör gibi kullanışlı özellikler de taşıyor.

Uzun ömürlü LED ışık kaynağı ve yüksek parlaklık

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ASUS H1’DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) görüntüler yansıtıyor. Bu sayede sunumlar yapmak, videoları ve filmleri sinema kalitesinde izlemek ve oyun atmosferinin içine kapılmak mümkün. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen geleneksel lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.

Asus H1 yeni nesil eğlenceye hazır

ASUS H1, 200 inçe (çapraz) kadar FHD görüntüler oluşturabiliyor. H1 bu sayede ev eğlencesi için ideal bir çözüm haline geliyor. H1, filmler ve videoları için iyi olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme hızıyla ve 1080p çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme deneyimi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar görüntüleri optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.

Eve ve ofise tam uyumlu

ASUS H1 kullanıcı dostu bağlantı seçeneklerine de sahip. 4K içeriklere destek veren iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, VGA bağlantısı, ses giriş ve çıkışı ve RS232 gibi bağlantı imkanlarının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de üründe yer alıyor. H1’de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Bu yazılım ile aynı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan kontrol etmek mümkün. Bu da H1’i ofisler ve eğitim kurumları için ideal hale getiriyor.

Şık tasarımı ve verdiği his ile H1, diğer taşınabilir projektörlerden daha farklı. Ev ve ofis dekorasyonlarına rahatlıkla uyum sağlayan H1’i tavana monte etmek veya bir masanın üzerine yerleştirmek mümkün. H1, kullanım kolaylığı sağlamak için de küçük bir uzaktan kumandaya da sahip.