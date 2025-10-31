Apple App Store Türkiye fiyatlarında yeni bir güncelleme dönemi başlıyor. Şirket, geliştiricilere gönderdiği bildirimde, uygulama fiyatları ve uygulama içi satın alma ücretlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Güncelleme 17 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

App Store Türkiye fiyatlarına 17 Kasım’da güncelleme geliyor

Apple, bugün yaptığı açıklamayla Polonya, İsviçre ve Türkiye için App Store fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidileceğini bildirdi. Bu düzenleme, hem uygulamaların satış fiyatlarını hem de uygulama içi satın alımları (In-App Purchase) kapsıyor. Değişiklik, otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiricileri doğrudan etkileyecek.

Apple’ın açıklamasına göre yeni fiyatlandırma, 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra, App Store’daki bazı uygulamaların fiyatları Türk Lirası bazında güncellenecek. Ancak abonelik tabanlı (auto-renewable subscription) uygulamalarda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak.

Fiyat güncellemesinin nedeni: Döviz ve vergi farkları

Apple, bu tür fiyat güncellemelerini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasına göre amaç, kur dalgalanmaları ve yerel vergi politikalarındaki değişiklikler nedeniyle fiyatları dünya genelinde dengede tutmak.

App Store, 175 farklı ülke mağazasında otomatik fiyatlandırma sistemine sahip. Bu sistem, geliştiricilerin her ülke için tek tek fiyat belirlemeleri yerine, Apple’ın belirlediği “otomatik fiyat kademelerini” kullanmalarına olanak tanıyor.

Ancak Apple, bazı ülkelerde bu kademeleri güncelleyerek, fiyatların “ekonomik gerçeklerle” uyumlu kalmasını sağlıyor. Türkiye’de son dönemdeki döviz hareketliliği ve vergi düzenlemeleri de bu kararın alınmasında etkili olmuş görünüyor.

Kimler etkilenecek, kimler etkilenmeyecek?

Apple’ın açıklamasına göre, bu fiyat güncellemesi yalnızca App Store’un otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiricileri kapsıyor. Yani:

Uygulamasının fiyatını manuel belirleyen geliştiriciler etkilenmeyecek.

Abonelik tabanlı uygulamalar (örneğin Netflix veya Spotify gibi) bu değişiklikten muaf olacak.

Ancak Apple’ın önerdiği otomatik fiyat kademelerini kullanan uygulamalarda, fiyatlar otomatik olarak yeni seviyelere çıkarılacak.

Apple, bu değişikliklerle birlikte geliştiricilerin uygulamalarının “Fiyatlandırma ve Erişilebilirlik” bölümünü App Store Connect üzerinden kontrol etmelerini önerdi. Güncellenen fiyat tablosu, geliştiricilerin uygulama sayfalarında şimdiden görüntülenebiliyor.

Apple App Store Türkiye’de ne değişecek?

Henüz yeni fiyat kademeleri paylaşılmadı, ancak geçmiş dönem örneklerine bakıldığında Apple genellikle bu tür güncellemelerde küçük fiyat artışlarına gidiyor. Bu artışlar, genellikle Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer değişimine göre ayarlanıyor. Örneğin 0,99 dolar seviyesindeki uygulamalar, TL bazında birkaç lira artış gösterebiliyor.

Apple’ın bu tür düzenlemeleri, yalnızca geliştirici gelirlerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda App Store fiyat istikrarını da sürdürmeyi hedefliyor. Bu nedenle, kullanıcılar 17 Kasım sonrasında bazı uygulamalarda veya oyun içi satın alımlarda küçük fiyat farklılıkları görebilir. Büyük ihtimalle bu farklar, fiyat artışı olarak yansıyacak.

App Store Türkiye’de fiyatlar ne zaman netleşecek?

Yeni fiyat tablosu, 17 Kasım haftasında App Store geliştirici panelinde (App Store Connect) aktif olacak. Apple, geliştiricilere bu tarihten önce fiyatlandırma tercihlerinde değişiklik yapma imkânı sunuyor. Türkiye’de kullanıcıların bu değişiklikleri Kasım sonu itibarıyla hissetmesi bekleniyor.

Peki sizce bu Apple App Store Türkiye fiyat güncellemesi kullanıcılar için hissedilir bir fark yaratır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.