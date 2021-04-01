ASUS, yeni taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu

ASUS bugün, 15,6 inç boyutundaki FHD çözünürlüklü taşınabilir monitörü ZenScreen MB16ACV’yi duyurdu. Yansıma önleyici IPS panele sahip olan model, ince çerçeveli bir tasarıma sahip. Bakteri üremesini önleyen uzun ömürlü gümüş iyon kaplamaya sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen MB16ACV’nin çerçeveleri ve arka kısmı bakteri üremesine ve yapışmaya %99,9 oranında dayanıklı. JIS Z 2901 ve ISO 22196 test standartlarını karşılayan bu kaplama zararlı bakterilerin yayılma ihtimalini azaltarak sık seyahat eden kullanıcıları koruyor.

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Yalnızca 0,83 kg ağırlığındaki bu taşınabilir monitör, 10,5 milimetrelik ince bir profile sahip. ZenScreen MB16ACV, USB-C® hibrit sinyal çözümü sayesinde USB Type-C ve Type-A üzerinden dizüstü bilgisayarlarla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. ASUS DisplayWidget yazılımı, monitörün konumunu algılayarak görüntüyü otomatik olarak dikey veya yatay biçime getiriyor. Ürün ayrıca katlanabilir standı ve tripod yuvasıyla da ekstra kullanım rahatlığı sunuyor.

Anti bakteriyel kaplama

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ZenScreen MB16ACV çerçevelerinde ve arka kısmında gümüş iyon kaplamaya sahip ilk taşınabilir monitör. Bakterilere karşı uzun ömürlü koruma sağlayan bu kaplama, bakteri üremesini ve yapışmayı %99,9 oranında azaltarak monitörün önemli bölümlerinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor. JIS Z 2801 ve ISO 22196: 2011 anti bakteriyel ölçüm standartlarına göre test edilen bu kaplama zararlı bakterilerin yayılma ihtimalini azaltıyor.

Asus ZenScreen ile rahat çalışın

ZenScreen MB16ACV yenilikçi USB-C hibrit sinyal bağlantısı ile tek kablo üzerinden hem güç hem de video sinyali alabiliyor. Her iki yönde de kullanılabilen tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayarlar ve diğer uyumlu cihazlarla hızlı bağlantı olanağı sunan USB-C, DisplayPort Alternate modunu ve USB 3.0 bağlantısını destekliyor. Ayrıca bir sürücüyle USB Type-A desteği de sunuyor.

Katlanabilir stant, monitörü düz yüzeylerde dik kullanma imkanı veriyor. Eğilebilen bu stant kullanıcıların en rahat kullanım açısını ve çalışma pozisyonunu belirlemesini sağlıyor. Ayrıca, ZenScreen MB16ACV’nin arkasında tripoda veya masaya monte etmek için kullanılabilen bir de 1/4 inç vida yuvası bulunuyor.

ZenScreen MB16ACV bir dizüstü bilgisayara bağlandığında, ASUS DisplayWidget yazılımı ekranın duruşunu algılayarak görüntüyü otomatik olarak dikey veya yatay biçimde ayarlıyor. Yatay konum sunumlar ve tablolar için idealken, dikey konum ise belgeler, kitaplar veya web siteleri için mükemmel görünüm sunuyor.