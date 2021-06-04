ASUS ROG, Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), 15,6 inç FHD (1920×1080) taşınabilir oyuncu monitörü Strix XG16’yı duyurdu. 144 Hz IPS panele sahip ve NVIDIA® G-SYNC® uyumlu olan monitör, görüntülerde yırtılma olmayan akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

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Oyuncuların her yerde oyun oynayabilmesi için tasarlanan monitörde bunun için yüksek kapasiteli pil, katlanabilir stant ve tripod yuvası bulunuyor. USB-C® ve Micro HDMI® bağlantılarına sahip monitörü mobil cihazlardan en yeni oyun konsollarına kadar farklı kaynaklarla birlikte kullanmak da mümkün. Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle gelen ROG Strix XG16’nın XG16AHP modelinde çok yönlü kurulum için ROG tripod da bulunuyor.

Son derece hızlı ve akıcı görüntüler

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ROG Strix XG16’nın 15,6‑inç FHD IPS paneli canlı renkler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı akıcı görüntüler oluşmasını sağlarken G-SYNC uyumuluğu ise ekranda yırtılma olmasını önleyerek oyun deneyimleri ön plana çıkarıyor. ROG Strix XG16, tamamen beyaz renk seçeneğiyle gelen ilk ROG taşınabilir oyuncu monitörü. Ürün ayrıca klasik siyah renkte de geliyor. Her iki modelin arkasında da dikkat çekici bir görünüm katan tasarım bulunuyor.

Her zaman, her yerde etkileyici oyun deneyimi

ROG Strix XG16 oyunculara pil ömrünü düşünmeden istedikleri yerde oyun oynama özgürlüğü sunuyor. Modeldeki 7800 mAh pil 144 Hz’de üç saate kadar kullanım olanağı veriyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bir saat şarj ile monitörü iki saate kadar kullanmak mümkün.

Katlanabilir stant, Strix XG16’yı hem yatay hem dikey konumda birçok farklı açıda kullanma olanağı sunarak en iyi pozisyonu ayarlamayı sağlıyor. Strix XG16’daki tripod yuvası standart tripodlara uyumlu. Böylece monitörü, dizüstü bilgisayarda ikinci ekran veya mobil cihazlar için geniş bir ekran olarak kullanmak mümkün. Strix XG16AHP modelleri ROG tripodla birlikte geliyor. ROG zarf kılıfa kolayca sığan hafif ve kompakt Strix XG16, rahatça taşınabiliyor.

Çok yönlü bağlantı seçenekleri

Micro HDMI ve iki adet USB-C bağlantı noktasıyla bu monitör; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar ve daha birçok cihazla birlikte kullanılabiliyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlandığında USB-C bağlantısı ROG Strix XG16’ya hem sinyal hem güç sağlıyor. Ürünü birlikte gelen USB-C kablosu ve adaptörüyle şarj etmek de mümkün.

Teknik özelliklerine bakacak olursak