ASUS
ASUS ROG, Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), 15,6 inç FHD (1920×1080) taşınabilir oyuncu monitörü Strix XG16’yı duyurdu. 144 Hz IPS panele sahip ve NVIDIA® G-SYNC® uyumlu olan monitör, görüntülerde yırtılma olmayan akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.
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Oyuncuların her yerde oyun oynayabilmesi için tasarlanan monitörde bunun için yüksek kapasiteli pil, katlanabilir stant ve tripod yuvası bulunuyor. USB-C® ve Micro HDMI® bağlantılarına sahip monitörü mobil cihazlardan en yeni oyun konsollarına kadar farklı kaynaklarla birlikte kullanmak da mümkün. Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle gelen ROG Strix XG16’nın XG16AHP modelinde çok yönlü kurulum için ROG tripod da bulunuyor.
İçindekiler
Son derece hızlı ve akıcı görüntüler
ROG Strix XG16’nın 15,6‑inç FHD IPS paneli canlı renkler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı akıcı görüntüler oluşmasını sağlarken G-SYNC uyumuluğu ise ekranda yırtılma olmasını önleyerek oyun deneyimleri ön plana çıkarıyor. ROG Strix XG16, tamamen beyaz renk seçeneğiyle gelen ilk ROG taşınabilir oyuncu monitörü. Ürün ayrıca klasik siyah renkte de geliyor. Her iki modelin arkasında da dikkat çekici bir görünüm katan tasarım bulunuyor.
Her zaman, her yerde etkileyici oyun deneyimi
ROG Strix XG16 oyunculara pil ömrünü düşünmeden istedikleri yerde oyun oynama özgürlüğü sunuyor. Modeldeki 7800 mAh pil 144 Hz’de üç saate kadar kullanım olanağı veriyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bir saat şarj ile monitörü iki saate kadar kullanmak mümkün.
Katlanabilir stant, Strix XG16’yı hem yatay hem dikey konumda birçok farklı açıda kullanma olanağı sunarak en iyi pozisyonu ayarlamayı sağlıyor. Strix XG16’daki tripod yuvası standart tripodlara uyumlu. Böylece monitörü, dizüstü bilgisayarda ikinci ekran veya mobil cihazlar için geniş bir ekran olarak kullanmak mümkün. Strix XG16AHP modelleri ROG tripodla birlikte geliyor. ROG zarf kılıfa kolayca sığan hafif ve kompakt Strix XG16, rahatça taşınabiliyor.
Çok yönlü bağlantı seçenekleri
Micro HDMI ve iki adet USB-C bağlantı noktasıyla bu monitör; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar ve daha birçok cihazla birlikte kullanılabiliyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlandığında USB-C bağlantısı ROG Strix XG16’ya hem sinyal hem güç sağlıyor. Ürünü birlikte gelen USB-C kablosu ve adaptörüyle şarj etmek de mümkün.
Teknik özelliklerine bakacak olursak
|
|
Ekran
|
Panel boyutu (çaprazlama)
|
15,6 inç geniş ekran, 16:9 en boy oranı
|
Ekran izleme alanı (Y x D)
|
344,16 x 193,59 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / IPS
|
Ekran yüzeyi
|
Yansıma önleyici
|
Gerçek çözünürlük
|
1920 x 1080
|
Yenileme hızı
|
144 Hz
|
Tepki süresi
|
3 ms (GTG)
|
Parlaklık (En yüksek)
|
300 cd/m²
|
Kontrast oranı (En yüksek)
|
800:1
|
İzleme açıları (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Flicker Free
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
USB-C® x 2 (1 adet şarj için, 1 adet DisplayPort™ çıkışı, micro HDMI
|
Güç
|
Pil
|
7800 mAh lityum polimer pil
|
Pil ömrü
|
144 Hz’de 3 saat
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (GxYxD)
|
360,52 x 225,52 x 11,8 mm (stant olmadan)
360,52 x (348,73~463,73) x 282,45 mm (stant ile)
|
Kutu Boyutları (GxYxD)
|
498 x 118 x 120 mm
|
Ağırlık
|
XG16AHP-W: 1,6 kg (net), 3,8 kg (brüt)
XG16AHPE-W: 0,9 kg (net), 3,0 kg (brüt)
ROG tripod: 0,7 kg:
|
Aksesuarlar
|
USB Type-C® kablosu
USB Type-C‑ – ‑Type-A adaptörü
Micro HDMI‑ – ‑HDMI kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
ROG Tripod
ROG zarf kılıf
Güç adaptörü
Renk kalibrasyon raporu
|
Diğer özellikler
|
DisplayWidget ile otomatik döndürme
Eye Care teknolojisi
G-Sync uyumlu
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ASUS
ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV, PA247CV modellerini duyurdu
İçerik üreticileri için tasarlanan ve USB C arabirimine sahip profesyonel ASUS monitörler, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve Rec.709 renk uzayını destekliyor.
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ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modellerini duyurdu. Fabrikada kalibre edilen ve Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç yeni monitör, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğunun yanı sıra sRGB ve Rec.709 renk alanlarının %100’ünü sunuyor. Farklı boyut ve panel çeşitleriyle gelen bu monitörler, USB‑C® (65 watt güç dağıtımı özelliğine sahip), DisplayPort™, HDMI® ve bir adet USB bağlantı merkeziyle içerik üretimi işleri için gereken bağlantı seçeneklerini sunuyor.
27 inç boyutundaki ProArt PA279CV ve PA278CV modelleri sırasıyla 4K UHD (3840 x 2160) ve WQHD (2560 x 1440) panele sahipken, ProArt PA247CV ise 23,8‑inç boyutunda bir FHD (1920 x 1080) panel ile geliyor. PA247CV ve PA278CV modelleri şu anda Türkiye’de aktif olarak satışa sunulmuş durumda. Kısa bir süre önce stokları tükenen PA279CV’nin ise Haziran ayı içerisinde tekrardan stoklarda olması bekleniyor.
Tam anlamıyla renk doğruluğu
ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Renk tonlarının büyük önem taşıdığı yaratıcı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç model de sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edilmiş. Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunan monitörler sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor ve gerçekçi renkler için DCI-P3 renk gamını destekliyor.
Serinin en üst modeli olan ProArt PA279CV, benzer boyutlardaki Full HD ekranlara kıyasla dört kat daha fazla piksel yoğunluğu ve üç kata kadar daha fazla ekran alanı sunan 27 inç 4K UHD (3840 x 2160) HDR paneliyle çok daha net ve ayrıntılı görüntüler oluşturuyor.
Üretkenliği artıran modeller
ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri cihaz ve içerik kaynağıyla uyumluluk için geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, DisplayPort ve son derece hızlı veri transferi, DisplayPort desteği ve cihaz şarjı için 65 watt güç dağıtımı özelliklerine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. USB-C bağlantısı, kullanıcılara tek bir kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıp tüm USB-C özelliklerinden yararlanma olanağı veriyor. Bu monitörlerde ayrıca dört adet USB 3.1 girişine sahip bir USB bağlantı merkezi de yer alıyor. Bunun sayesinde içerik üreticileri birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyorlar.
Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun
ProArt ekranlar rahat izleme ve çalışma deneyimi sunabilmek için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı yapma imkanı veren ergonomik standa sahip. Ekranları uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün. Hızla çıkarılabilir mekanizma sayesinde ekranı bir VESA duvar montajı aparatına takmak da oldukça kolay.
Ürünleri detaylıca incelemek içinde buradaki linklere göz atabilirsiniz:
ProArt Display PA279CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA279CV/
ProArt Display PA278CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/
ProArt Display PA248CV:
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA247CV/
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ASUS
Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
Dünyanın ilk HDMI 2.1 oyuncu monitörü olan ROG Strix XG43UQ; 43 inç panel, 144 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT ve Display Stream Compression teknolojisi gibi özelliklerle donatıldı.
Bakmakta fayda var: Asus ExpertBook B9400, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı!
ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın ilk HDMI® 2.1 oyuncu monitörü olan Strix XG43UQ’yu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni modelin Haziran ayı içerisinde Türkiye’de piyasaya çıkması bekleniyor. Strix XG43UQ’da 144 Hz’e kadar yenileme hızına ve 1 ms hareketli resim tepki süresine (MPRT) sahip 43 inç boyutunda bir panel kullanılıyor. Modelde ayrıca Display Stream Compression (DSC) teknolojisine yer veriliyor. HDMI 2.1 bağlantı noktası ile oyuncular en yeni konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi yaşayabiliyor.
AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi HDR görüntülerin akıcı ve gecikmesiz sunulmasını sağlarken, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) ise değişken yenileme hızı teknolojisiyle birlikte çalışarak gölgelenme ve hareket bulanıklığı efektlerini ortadan kaldırıyor ve akıcı bir oynanış sunuyor. Strix XG43UQ, OLED TV’lerden üç kat daha fazla seviyede, 1000 nit maksimum parlaklığa sahip. Çift tonlu siyah beyaz kaplamaya ve tamamen beyaz arka kapağa sahip olan monitör Aura Sync aydınlatma teknolojisi sayesinde Aura özellikli diğer bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize ışık efektleri sunabiliyor.
İçindekiler
Akıcı ve gerçekçi görüntüler
43 inç Strix XG43UQ’da 144 Hz, 4K (3840 x 2160) panel bulunuyor. AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi, saniyede 144 kare hıza kadar akıcı görüntüler oluşturulmasını sağlayabiliyor. Monitörde ayrıca, ELMB ve değişken yenileme hızı teknolojilerini birlikte kullanan ASUS ELMB Sync özelliği bulunuyor. Bu özellik oyunlarda yüksek kare hızlarıyla gölgelenme ve yırtılma olmadan net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.
DisplayHDR™ 1000 sertifikalı Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve profesyonel sınıf %90 DCI‑P3 renk gamı ile gerçekçi görüntüler için olağanüstü renkler ve kontrast sunuluyor.
HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun deneyimi
HDMI 2.1 ile en yeni konsollarda 4K 120 Hz oyun deneyimi sunmasını yanı sıra Strix XG43UQ’da Otomatik Düşük Gecikme modu da bulunuyor. Bu mod giriş gecikmesini azaltarak 4K TV’lerin yarısı düzeyine getiriyor. Monitördeki değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisi yırtılmaların ve kare hızındaki takılmaların önüne geçerken, Display Stream Compression teknolojisi ise görüntü kalitesinde fark edilebilir bir kayıp olmadan ultra yüksek çözünürlüklü video sinyallerini tek bir yüksek hızlı arayüz ile aktarabiliyor.
Yansıma önleyici panel ve zengin bağlantı seçenekleri
Yansıma önleyici panel aydınlık ortamlarda ekrandakileri daha kolay görmeyi sağlıyor. Bu da film izlerken veya oyun oynarken daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Strix XG43UQ; USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses girişi ve kulaklık jakı gibi bağlantı seçeneklerine sahip. Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda ile kullanıcılar ekran ayarlarını kolayca değiştirebiliyor.
Bir de teknik özelliklerine göz atalım:
|
Ekran
|
Panel Boyutu (çaprazlama)
|
43 inç (109,22 cm), 16:9 geniş ekran
|
Ekranda Görüntülenen Alan
|
941,184 x 529,416 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / VA
|
Ekran Yüzeyi
|
Yansımaz
|
Renk Doygunluğu
|
%125 sRGB, DCI-P3 %90
|
Gerçek çözünürlük / Tazeleme oranı
|
3840 x 2160 @ 144 Hz
|
Piksel Aralığı
|
0,2451 mm
|
Parlaklık
|
1000 cd/m² (en yüksek)
|
Kontrast Oranı
|
4.000:1 (Tipik .)
|
İzleme Açısı (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Görüntü Renkleri
|
1073,7 Milyon (10‑bit)
|
Tepki Süresi
|
1 ms MPRT
|
HDR
|
DisplayHDR™ 1000
|
Video Özellikleri
|
Shadow Boost
|
Evet
|
HDCP
|
Evet
|
GameVisual
|
Evet (FPS,RTS / RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)
|
GamePlus
|
Evet (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)
|
FreeSync Premium Pro
|
Evet
|
ELMB SYNC
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
2 x HDMI® 2.1
2 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort™ 1.4
2 x USB 3.0
1 x kulaklık jakı
|
Stereo Hoparlör
|
2 x 10 W stereo hoparlörler, RMS
|
Sinyal
Frekansı
|
Dijital Sinyal Frekansı
|
DisplayPort: 275-275 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
HDMI 2.0: 30-135 KHz (Y) / 48-60 Hz (D)
HDMI 2.1: 30-135 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|
Güç
|
Güç Tüketimi
|
< 48 W*
*Ses / USB / kart okuyucu bağlantısı olmadan, 200 nit ekran parlaklığıyla ölçülmüştür
|
Voltaj
|
100-240 V, 50 / 60 Hz
|
Mekanik
Tasarım
|
Öne Arkaya Eğme
|
+10° ~ -5°
|
VESA Montajı
|
100 x 100 mm
|
Boyutlar
|
Fiziksel Boyutlar
|
974,58 x 631,31 x 301,46 mm (stant ile)
974,58 x 570,62 x 74,6 mm (stant olmadan)
|
Ağırlık
|
15,3 kg (net), 22,8 kg (brüt), 14,2 kg (stant olmadan net)
|
Diğer
Özellikler
|
DisplayHDR 1000
ELMB SYNC
Shadow Boost
DisplayWidget
GameFast Giriş teknolojisi
Yan yana resim
Aura Sync
ASUS Değişken Hız Aşırtma
|
Aksesuarlar
|
Güç adaptörü
Güç kablosu
DisplayPort kablosu
Ultra hızlı HDMI kablosu
USB 3.0 kablosu
Uzaktan kumanda
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti kartı
Aura Sync ROG logo projektörü
|
Uyumluluk
ve Standartlar
|
TUV-Flicker Free
TUV-Düşük Mavi Işık
DisplayHDR 1000
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ASUS
Asus ExpertBook B9400, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı!
Asus’un, sürekli olarak seyahat halinde olan iş insanları için özel olarak tasarlayarak ürettiği Expertbook B9400, hareket halindeki kullanıcılar için hem uzun pil ömrü hem de yüksek performans sunuyor.
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İçindekiler
ExpertBook modellerini geliştirmeye devam eden Asus, artık B9400’la karşımızda
Asus, uzun zamandır Business serisi cihazlarıyla kurumsal şirketlerin tüm dizüstü, masaüstü ve all in one (hepsi birarada) bilgisayar taleplerini karşılamak konusunda öne çıkan markalardan birisi konumunda. İş dünyasına özel üretilen ve hareketli yoğun çalışma süreçlerinde de iş dünyasına yardımcı olmayı hedefleyen Asus Business modelleri; sağlamlık, uzun ömürlü kullanım ve esneklik gibi özelliklerle rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Düşme, titreşim, şok, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testini başarıyla geçen Asus Business serisinin yeni üyesi ExpertBook B9400, özellikle seyahat halinde çalışma ihtiyacı duyan iş insanları için tasarlanmış durumda. ExpertBook ailesinde herzaman olduğu gibi sadelikçi, ince ve şık tasarımıyla Best Laptop Brand 2020 ödülüne layık görülen ürün, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca B9400, MIL-STD 810H Askeri Dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Magnezyum ve lityum alaşımlı, minimalist bir kasayla sunulan ExpertBook B9400, 880 gr ağırlığa sahip. Cihazın kalınlığıysa 14.9 mm. 14 inç ekrana sahip olan cihazın çerçeveleriyse minimal ölçülerde tutularak; boyut avantajı yakalanabilmiş. Bu sayede cihaz varlığını hissettirmeyecek kadar hafif ve bir evrak çantasına sığabilecek kadar küçük boyutta.
Intel’in yeni nesil Wi-Fi yani (802.11ax) internet teknolojisini de kullanan cihaz, ufak boyutlarına rağmen kablosuz ağ performansı konusunda da başarılı. B9400 Wi-Fi 6 desteği sayesinde hızlı ve stabil bir kablosuz internet bağlantısı da sunulabiliyor. Fakat kablosuz bağlantının yetersiz olabileceği durumlara karşılık Asus, B9400’la birlikte sunduğu ethernet bağlantı aparatıyla kablolu olarak internet bağlantısı kurabilmenizi de sağlıyor.
Hızlı şarj ve yüksek pil ömrü
33 Watt ve 66 Watt batarya versiyonları olan B9400, enerji tasarruflu “Panel Self Refresh” teknolojisine sahip. Bu sayede cihaz, bir tam günü çıkarabilmenize yetecek bir pil ömrü sunabiliyor. Cihazın bünyesinde barındırdığı hızlı şarj teknolojisiyle de, 39 dakika gibi bir zaman zarfında batarya %60’a kadar şarj edilebiliyor.
İş dünyasının en önemli parçalarından olan online toplantılar ve görüşmeler de, ExpertBook B9400’la daha da kolay hale getirilmiş. Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip olan laptop, hem hoparlör çevresindeki gürültüyü filtrelemek hem de konuşmanın diğer ucundaki kişiden gelen gürültüyü ortadan kaldırmak için akıllı bir ses sistemine sahip. B9400, iki yönlü yapay zeka gürültü önleyici ses teknolojisiyle, iletişim kurduğunuz kişilerle daha temiz bir sesle görüşebilme imkanı sunabiliyor.
Dahili NumberPad Teknolojisi
Touchpad üzerinde bulunan dahili NumberPad teknolojisiyle, klavye üzerinde ek bir numerik takım olmadan da NumberPad ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. TouchPad üzerinde bulunan bu bölüm, talebe göre açılıp kapatılabiliyor. Dokunmatik alandaki özel tuşlar, gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanılabiliyor ve özellikle sayısal işlemleri yapmak için kolaylık sağlıyor.
ErgoLift menteşesi sayesinde klavyeyi 180 derece yatırma avantajına da sahip olan ExpertBook B9400, cihazı tam açık hale getirmeniz gereken durumlarda da bu talebinize cevap verebiliyor.
Performans
Performans tarafında da cihaz, Intel’ın 11. nesil işlemcileriyle desteklenmiş durumda ve Iris Xe dahili grafik birimine sahip. Intel Core i7 işlemciden gücünü alan ExpertBook, performans anlamında da başarılı bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Intel’in Core 11. nesil işlemci ailesinin de, Intel’in en yeni işlemci ailesini oluşturduğunu tekrardan hatırlatalım. Güncel ve güçlü işlemcisiyle ExpertBook B9400, seyahat halinde maksimum performansı sağlayabilecek gibi gözüküyor.
Cihazın üzerinde bulunan bağlantı portları da şu şekilde: 1 adet HDMI ve micro HDMI üzerinden RJ45, USB 3.2 (Gen 2) ve Thunderbolt 4 USB-C. Cihazın hoparlörlerinde de, önceki nesillerde olduğu gibi yine Harman Kardon’la iş birliğine gidilmiş. Klavye altında da, karanlık ortamlarda klavyedeki tuşları görebilmenizi sağlayan bir dahili aydınlatma bulunuyor. Bu sayede karanlık ortamlarda bile tuşları kolaylıkla görerek; kaldığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca bu klavye, sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı. Böylelikle herhangi bir dökülme kazası yaşamanız durumunda cihazın veya klavyenin de bozulma riskinin önüne büyük oranda geçilmiş oluyor.
Cihazda, kullanıcıyı oturum açma derdinden kurtaran bir kızılötesi yüz tanıma sistemi de mevcut.
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alper
4 Haziran 2021 at 14:46
oha