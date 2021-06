ASUS ROG, Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu

Asus’un, sürekli olarak seyahat halinde olan iş insanları için özel olarak tasarlayarak ürettiği Expertbook B9400, hareket halindeki kullanıcılar için hem uzun pil ömrü hem de yüksek performans sunuyor.

ExpertBook modellerini geliştirmeye devam eden Asus, artık B9400’la karşımızda

Asus, uzun zamandır Business serisi cihazlarıyla kurumsal şirketlerin tüm dizüstü, masaüstü ve all in one (hepsi birarada) bilgisayar taleplerini karşılamak konusunda öne çıkan markalardan birisi konumunda. İş dünyasına özel üretilen ve hareketli yoğun çalışma süreçlerinde de iş dünyasına yardımcı olmayı hedefleyen Asus Business modelleri; sağlamlık, uzun ömürlü kullanım ve esneklik gibi özelliklerle rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Düşme, titreşim, şok, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testini başarıyla geçen Asus Business serisinin yeni üyesi ExpertBook B9400, özellikle seyahat halinde çalışma ihtiyacı duyan iş insanları için tasarlanmış durumda. ExpertBook ailesinde herzaman olduğu gibi sadelikçi, ince ve şık tasarımıyla Best Laptop Brand 2020 ödülüne layık görülen ürün, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca B9400, MIL-STD 810H Askeri Dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Magnezyum ve lityum alaşımlı, minimalist bir kasayla sunulan ExpertBook B9400, 880 gr ağırlığa sahip. Cihazın kalınlığıysa 14.9 mm. 14 inç ekrana sahip olan cihazın çerçeveleriyse minimal ölçülerde tutularak; boyut avantajı yakalanabilmiş. Bu sayede cihaz varlığını hissettirmeyecek kadar hafif ve bir evrak çantasına sığabilecek kadar küçük boyutta.

Intel’in yeni nesil Wi-Fi yani (802.11ax) internet teknolojisini de kullanan cihaz, ufak boyutlarına rağmen kablosuz ağ performansı konusunda da başarılı. B9400 Wi-Fi 6 desteği sayesinde hızlı ve stabil bir kablosuz internet bağlantısı da sunulabiliyor. Fakat kablosuz bağlantının yetersiz olabileceği durumlara karşılık Asus, B9400’la birlikte sunduğu ethernet bağlantı aparatıyla kablolu olarak internet bağlantısı kurabilmenizi de sağlıyor.

Hızlı şarj ve yüksek pil ömrü

33 Watt ve 66 Watt batarya versiyonları olan B9400, enerji tasarruflu “Panel Self Refresh” teknolojisine sahip. Bu sayede cihaz, bir tam günü çıkarabilmenize yetecek bir pil ömrü sunabiliyor. Cihazın bünyesinde barındırdığı hızlı şarj teknolojisiyle de, 39 dakika gibi bir zaman zarfında batarya %60’a kadar şarj edilebiliyor.

İş dünyasının en önemli parçalarından olan online toplantılar ve görüşmeler de, ExpertBook B9400’la daha da kolay hale getirilmiş. Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip olan laptop, hem hoparlör çevresindeki gürültüyü filtrelemek hem de konuşmanın diğer ucundaki kişiden gelen gürültüyü ortadan kaldırmak için akıllı bir ses sistemine sahip. B9400, iki yönlü yapay zeka gürültü önleyici ses teknolojisiyle, iletişim kurduğunuz kişilerle daha temiz bir sesle görüşebilme imkanı sunabiliyor.

Dahili NumberPad Teknolojisi

Touchpad üzerinde bulunan dahili NumberPad teknolojisiyle, klavye üzerinde ek bir numerik takım olmadan da NumberPad ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. TouchPad üzerinde bulunan bu bölüm, talebe göre açılıp kapatılabiliyor. Dokunmatik alandaki özel tuşlar, gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanılabiliyor ve özellikle sayısal işlemleri yapmak için kolaylık sağlıyor.

ErgoLift menteşesi sayesinde klavyeyi 180 derece yatırma avantajına da sahip olan ExpertBook B9400, cihazı tam açık hale getirmeniz gereken durumlarda da bu talebinize cevap verebiliyor.

Performans

Performans tarafında da cihaz, Intel’ın 11. nesil işlemcileriyle desteklenmiş durumda ve Iris Xe dahili grafik birimine sahip. Intel Core i7 işlemciden gücünü alan ExpertBook, performans anlamında da başarılı bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Intel’in Core 11. nesil işlemci ailesinin de, Intel’in en yeni işlemci ailesini oluşturduğunu tekrardan hatırlatalım. Güncel ve güçlü işlemcisiyle ExpertBook B9400, seyahat halinde maksimum performansı sağlayabilecek gibi gözüküyor.

Cihazın üzerinde bulunan bağlantı portları da şu şekilde: 1 adet HDMI ve micro HDMI üzerinden RJ45, USB 3.2 (Gen 2) ve Thunderbolt 4 USB-C. Cihazın hoparlörlerinde de, önceki nesillerde olduğu gibi yine Harman Kardon’la iş birliğine gidilmiş. Klavye altında da, karanlık ortamlarda klavyedeki tuşları görebilmenizi sağlayan bir dahili aydınlatma bulunuyor. Bu sayede karanlık ortamlarda bile tuşları kolaylıkla görerek; kaldığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca bu klavye, sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı. Böylelikle herhangi bir dökülme kazası yaşamanız durumunda cihazın veya klavyenin de bozulma riskinin önüne büyük oranda geçilmiş oluyor.

Cihazda, kullanıcıyı oturum açma derdinden kurtaran bir kızılötesi yüz tanıma sistemi de mevcut.