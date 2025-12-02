Birçok kişinin günlük hayatta bel bağladığı OpenAI ChatGPT yapay zekası, ara ara çökme haberleriyle gündeme geliyor. Peki 2 Aralık 2025 ChatGPT çöktü mü? ChatGPT çalışıyor mu? ChatGPT ne zaman gelir? ChatGPT çöktü haberi hakkında merak edilenler.

2 Aralık 2025 ChatGPT çöktü mü?

ChatGPT çöktü mü diye soran kullanıcılar için cevap evet, ChatGPT çöktü. Kullanıcılar ChatGPT sitesine erişemediklerini veya erişimin çok uzun sürdüğünü söylüyor.

Downdetector gibi sitelerde de ChatGPT çöktü konusunda birçok rapor var. Yani ChatGPT çalışıyor mu diye soranlar için cevap hayır. An itibariyle ChatGPT çalışmıyor.

ChatGPT ne zaman gelir?

Henüz ChatGPT ne zaman gelir sorusunun cevabını bilmiyoruz. Ancak popüler Open AI yapay zeka sohbet robotunun çöktüğünü biliyoruz.

