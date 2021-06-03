2800TL’yi Hangisi Daha Çok Hak Ediyor??? | GM21 Pro vs Redmi Note 10 | Hangisini Almalı?

Huawei, bugün düzenlediği yeni ürün etkinliğinde HarmonyOS mobil işletim sistemini sonunda tanıttı. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, geniş IoT desteğiyle dikkat çekiyor.

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Huawei, HarmonyOS işletim sistemini sonunda duyurdu!

Huawei’nin 2019 yılından bu yana geliştirdiği HarmonyOS, son tüketiciye ulaşacak sürümüyle ilk kez karşımıza çıktı. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganıyla duyurulan işletim sisteminin en büyük özelliği ise ekosistem bağlantısı oluyor. Eğer HarmonyOS yüklü bir akıllı telefonunuz varsa, eşleştirdiğiniz bütün cihazları tek cihaz üzerinden aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Halihazırda Android ve iOS işletim sistemlerinde de bulunan özelliğin rakipleri aksine bütün akıllı cihazlarda kullanılabilir olacağı belirtiliyor.

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HarmonyOS, tasarım tarafında ise yerini alacağı EMUI arayüzünden çok büyük bir fark barındırmıyor. İkon paketi ve kontrol merkezinde yuvarlatılmış simgeler dikkat çekerken, işletim sistemi için özel bir font paketi de üretilmiş. Yenilenen animasyonlar, jest kullanımı ve kapsamlı widgetlar da arayüzün öne çıkan diğer detayları oluyor.

Performans ve üçüncü taraf desteği açısından da bazı şaşırtıcı detaylar bulunuyor. Huawei’nin paylaştığı bilgiye göre, HarmonyOS’un bellek kullanımı ve sistem optimizasyonu tarafında Android’den daha hızlı olduğu belirtiliyor. Bellek okuma/yazma hızı ise 36 aylık uzun kullanım testinde dahi stabilitesini koruyor.

HarmonyOS güncellemesi alacak cihazlar

Huawei, HarmonyOS dağıtımı için 4 aşamalı bir takvim belirledi. Bugün başlayan ilk aşamada Mate 40 serisi, Mate 30 serisi, P40 serisi, Mate X2 ve MatePad Pro modeli güncelleme alacak. Sonraki aşamalarda ise 100’den fazla Huawei modelinin HarmonyOS’a geçmesi planlanıyor. Huawei’nin hedefi, yıl bitmeden 300 milyon cihazın HarmonyOS’a geçiş yapması olarak açıklandı.

Android’den HarmonyOS’a geçiş kararı ise tüketiciye bırakılacak. Eğer mevcut kullanıcılar HarmonyOS’a geçmek istemezse cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek. Fakat bu durumda da güncelleme tarafı soru işareti gibi görünüyor.

2 Haziran itibarıyla dağıtımı başlayan cihazlar

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 30 Pro / 5G

Huawei Mate 30 / 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 30E 5G

Huawei Mate X2

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 4G

Huawei MatePad Pro / 5G

2021 3. çeyrekte dağıtımı başlayacak cihazlar

Huawei Mate P40 Lite

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 Pro 4G

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.4

Huawei MatePad 10.4 5G

Huawei MatePad T10

2021 4. çeyrekte dağıtımı başlayacak cihazlar

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20X 5G

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy 20 Plus

Huawei Enjoy 20

Huawei Enjoy 9

Huawei Enjoy Z

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei Smart Screen V 2021 (5S, 6S, 7S, 8S)

Huawei Smart Screen S Pro (5S, 6S, 7S)

Huawei Smart Screen S (5S, 6S, 7S)

Huawei Smart Screen X 6S

2022 ilk yarısında dağıtımı başlayacak cihazlar