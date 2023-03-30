Asus’un yakında tanıtacağı yeni oyuncu telefonu kendini göstermeye devam ediyor. Bugün SnoopyTech’ten gelen yeni bir sızıntı, ROG Phone 7’nin canlı görüntülerini ortaya çıkardı. Sızan görüntülere göre, yaklaşan Asus ROG Phone 7, selefi ROG Phone 6’ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Cihazın ön tarafında hafif kalın çerçeveler ve üst çerçevenin sağ tarafında konumlandırılmış bir ön kamera bulunacak.

Sızdırılan görsellere göre üst ve alt çerçevelerin kenarlarında çift hoparlör bulunur ve USB Type-C bağlantı noktası ile 3,5 mm kulaklık girişi alt kenarın karşılıklı yanlarında bulunacak. Son olarak güç ve ses düğmeleri telefonun sağ kenarına konumlandırılacak.

ASUS ROG Phone 7’nin, 165Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir E4 AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Muhtemelen bir ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Telefonun gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama biriminden alması bekleniyor.

Cihazın Android 13 işletim sistemi ve ROG UI üzerinde çalışacağı söyleniyor. Ana modelinde 32 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel kamera ile 50 megapiksel birincil kamera bulunacak. ROG Phone 7’nin 65W hızlı şarj özellikli 6000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. 240 gramdan daha hafif olacak IP54 dereceli su geçirmez ve toz geçirmez bir kasaya sahip olacak.

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Söylentilere göre temel model ROG Phone 7, 580 dolar civarında fiyatlandırılacak ve 13 Nisan‘da ABD, Çin, Tayvan ve Hindistan gibi çeşitli pazarlarda satışa sunulacak. Beyaz renkli arka paneli ve nokta vuruşlu aydınlatma kesimi ile önceki modelle aynı tasarıma sahip olacak. Telefonun ayrıca çift hoparlöre, USB Type-C bağlantı noktasına, 3,5 mm kulaklık girişine ve sağ kenarda güç ve ses düğmesine sahip olması bekleniyor.