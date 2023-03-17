ASUS’un bir sonraki oyuncu telefonu olan ASUS ROG Phone 7, Geekbench performans testinde iki farklı sürümle ortaya çıktı. Cihazlar, test sonuçlarıyla yeni bir rekora koşuyor.

Snapdragon 8 Gen 2 Gerçek Gücünü Gösterdi!

ASUS’un ROG oyuncu telefonları içerdikleri devasa soğutma sistemiyle güç aldıkları işlemcilerden termal kısıtlamalara takılmadan en yüksek verimi alabiliyorlar. Termal başarım konusunda zaten çok iyi bir karneye sahip olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle ortaya çıkan ASUS ROG Phone 7 modelleri, Android dünyasının yeni rekortmenleri olacakmış gibi görünüyor.

AI2205_B ve AI2205_C model numarasıyla Geekbench’te boy gösteren ASUS ROG Phone 7 sürümleri, aslında temelde aynı cihazlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Sonu “C” ile biten modelin Hindistan pazarına özel bir versiyon olacağı düşünülüyor.

AI2205_B model numaralı cihaz, Geekbench’in tek çekirden testinden 2022 puan, çoklu çekirden testinden ise 5719 puan alarak Android akıllı telefon dünyası için yeni bir rekora imza atıyor. Cihazın performansıyla ağızları açık bıraktığını söylemek mümkün.

ROG Phone 7’nin Hindistan versiyonu olan AI2205_C model numaralı cihazın da Geekbench 6 testinde benzer bir sonuca imza attığını görmek mümkün. Asıl merak edilen model ise AI2205_A model numaralı cihaz olacak gibi duruyor.

Zira firma benzer model adlarını daha önceki ROG Phone serilerinde de kullanmıştı. Genelde sonu B ve C ile biten modeller, o yılki amiral gemisi Qualcomm işlemcinin standart versiyonunu kullanırken, A model numaralı cihaz genelde yılın ortasında tanıtılan ve standart amiral gemisi işlemcinin daha gelişmiş bir versiyonu olan “+” işlemcisini kullanıyordu.

Yani model numarası A ile biten ROG Phone 7 modeli, henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8+ Gen 2’den gücünü alabilir. Ancak ROG Phone 7’nin standart sürümünün bile performans konusunda amiral gemisi segmentindeki diğer cihazları kıskandıracak düzeyde olduğunu söylemekte fayda var.

Sektörün en iyi oyuncu telefonları olan ve aksesuar desteğiyle dikkat çeken ASUS ROG Phone 7 serisini bizler de merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS ROG Phone 7’nin Snapdragon 8+ Gen 2 işlemcili bir sürümü de olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!