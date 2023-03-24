ASUS, sevilen oyuncu telefonu serisi ROG Phone serisinin halihazırdaki en güncel modelleri olan ROG Phone 6 serisini geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürmüştü. Firma, yeni ROG Phone 7 serisinini çok daha erken bir tarihte tanıtacağını açıkladı. İşte ROG Phone 7 serisinin tanıtım tarihi!

ROG Phone 7 Nisan Ayında Pazarı Kasıp Kavurmaya Geliyor!

Xiaomi’nin Black Shark ve Lenovo’nun Legion oyuncu telefonu serilerinin bitirildiği haberlerinin üzerine gelen bu duyuruyla beraber ASUS oyuncu telefonu pazarında sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamayla beraber, ROG Phone 7 serisinin 13 Nisan tarihinde piyasaya sürüleceği duyuruldu. Tayvanlı teknoloji devi, bu etkinliği canlı olarak yayınlayacak.

Yaklaşan serinin bir değil, iki değil, tam üç versiyonunun Geekbench veritabanında prototip olarak yer aldığını görmüştük. Bu cihazların hepsi de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini taşıyordu.

Her ne kadar Geekbench’te ortaya çıkan modellerin hepsi 16 GB belleğe sahip olsa da, seride bir de 18 GB bellek kapasitesine sahip bir model olacağı konuşuluyor.

Bunun yanında, ASUS’un önceki seride yaptığı gibi bu seride de Dimensity yonga setine sahip bir sürüme yer vermesi bekleniyor. Snapdragon işlemcili modellerden sonra piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Saf donanım konusunda pazarda rakipsiz olan ROG Phone 7’nin 6.8 inç boyuta sahip FHD+ çözünürlüklü 165 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekranla bizleri karşılayacağı söyleniyor.

Serinin tüm versiyonlarında 6.000 mAh pil ve 65W hızlı şarj desteği sunulması bekleniyor. Bunun yanında bir ROG Phone klasiği olarak seriye özel olarak üretilen soğutma fanı gibi aksesuarların da tanıtımda yer alması bekleniyor.

Bizler de oyuncu telefonu pazarının en dikkat çeken markası olan ASUS’un bir sonraki ROG Phone serisinde neler sunacağını merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!