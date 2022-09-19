ASUS, söylentilerin ardından ROG Phone 6 Batman Edition’ı duyurdu. Bu model, bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8+ Gen 1 veya Dimensity 9000+ işlemci ile beraber geliyor. Cihaz ASUS ROG Phone 6D’de olduğu gibi aynı özellikleri içeriyor.

Sınırlı sayıda üretilen bu modelin arka yüzünde Batman amblemi şeklinde stilize edilmiş özel bir Aura RGB aydınlatmalı logonun yanı sıra özel temalı canlı duvar kağıtları, simge stilleri, animasyonlar, ses efektleri ve daha fazlası bulunuyor.

Ayrıca bkz: ASUS ROG Phone 6D Duyuruldu; İşte Özellikleri



Telefon ayrıca, ünlü Bat-Signal’ın iki versiyonundan birini yakındaki yüzeylere yansıtabilen USB-C destekli bir Bat-Signal projektör mini projektör, özel bir kaplamaya ve gizli bir ‘Paskalya yumurtası’ görüntüsüne sahip bir Batman Aero Kılıf ve telefon ve aksesuarlar için özel sert kabuklu bir kılıf içeren benzersiz bir aksesuar setiyle birlikte geliyor.

İçindekiler Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition, Gece Siyahı renginde tek 12GB + 256GB modeliyle geliyor ve küresel pazarlarda satışa sunulacak Dimensity 9000+ versiyonu için 1199 Euro (yaklaşık 1196 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.