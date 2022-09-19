ASUS, söz verdiği gibi şirketin en yeni amiral gemisi oyun telefonu olan ROG Phone 6D’yi duyurdu. 6,78 inç Full HD+ 165Hz AMOLED ekrana sahip olan telefon, birkaç ay önce tanıtılan standart ROG Phone 6’daki Snapdragon 8+ Gen 1’e kıyasla en yeni MediaTek Dimensity 9000+ işlemci ile güçlendirildi.

6D’nin arkasında bir ROG (RGB ışık) logosu bulunurken, Ultimate versiyonunda ROG Vision renkli PMOLED ekran bulunuyor. ASUS ROG Phone 6D Ultimate’in arka yüzünde, görselde de görebileceğiniz gibi bir AeroActive Portalı da bulunuyor. Bu, bağlandığında AeroActive Cooler 6 ile birlikte çalışarak kasanın içinde daha iyi bir hava akışı sağlamak için açılan oluklu bir menteşe şeklindedir.

Benzer bir 50MP ana, 13MP 125° ultra geniş ve 5MP makro kamera kurulumuna sahiptir, 3,5 mm ses jakı, Simetrik çift öne bakan hoparlörler ve ROG Phone 6 ile aynı 65W HyperCharge hızlı şarj özelliğine sahip çift hücreli 6.000mAh pil kapasitesine sahip.

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ASUS ROG Phone 6D ve 6D Ultimate teknik özellikleri

6,78 inç (2448 × 1080 piksel) Full HD+ 165Hz OLED 10-bit HDR 20,4:9 en boy oranlı ekran, 720Hz dokunmatik örnekleme hızı, %111,23 DCI-P3, sRGB: %150,89, Delta E ortalaması <%1; Kontrast oranı: 1.000.000:1, 10-bit HDR, 5 nit ila 800nit @ APL100 + HBM veya 1200nit @ APL1, Corning Gorilla Glass Victus koruması

3,2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci

Mali-G710 MC10 GPU ile

256GB (6D) / 512GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 16GB LPDDR5X RAM (6D Ultimate)

ROG UI ve Zen UI ile Android 12

Çift SIM (nano + nano)

1/1.56″ Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, 1μm piksel boyutu, f/1.9 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP 125˚ ultra geniş kamera, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5MP makro sensör, 30 fps’de 8k video, 60 fps’de 4k, 120 fps’de ağır çekim 4K, 240 fps’de 1080p

Sony IMX663 sensörlü 12 MP ön kamera

3,5 mm ses girişi, Yüksek Çözünürlüklü çıkış için Qualcomm WCD9385, Dirac HD Sound özellikli simetrik çift ön hoparlör, daha yüksek, daha derin ve daha az bozuk ses efekti için Cirrus Logic amplifikatörlü 5 mıknatıslı stereo hoparlör

Ekran içi parmak izi sensörü, AirTrigger 6 için ultrasonik sensörler ve kavrama basıncını algılama

Sıçramaya dayanıklı (IPX4)

Boyutlar: 173 x 77x 10,4 mm; Ağırlık: 239 g (6D) / 247 g (6D Ultimate)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

65W hızlı şarj PD 3.0 Şarj ile 6000mAh (tipik) / 5800mAh (minimum) pil

Fiyatlandırma

ASUS ROG Phone 6D ve 6D Ultimate tek bir Uzay Grisi renginde geliyor. ROG Phone 6D İngiltere’de 799 Sterlin (910 Dolar ) ve 6D Ultimate 1.199 Sterlin (1.365 Dolar) fiyatla satılıyor.