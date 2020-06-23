Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max, TENAA’da görüntülendi!
Geçtiğimiz ay duyurulan Honor X10‘un büyük ekranlı modeli olan Honor X10 Max, 2 Temmuz‘da tanıtılacak. Bugün ise cihaz TENAA‘da görüntülendi. Teknik özelliklerinin çoğu sızdırılmışta olsa TENAA‘da görüntülenmesi bu sızıntıları doğrulaması açısından önemli.
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Honor X10 Max, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X10 Max, 7.09 inçlik oldukça büyük bir LCD ekran ile gelecek. Cihazın 5.000 mAh değerinde pili bulunacak. Honor ve Huawei telefonlarda pil optimizasyonu oldukça iyi seviyede olduğu için cihaz pil konusunda kullanıcıyı memnun edecektir. Kamera tarafında ise taban modele göre sadeleştirmeye gidilmiş. Arka tarafta iki kamera ön tarafta ise tek bir kamera bulunuyor. Cihazın yonga seti hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da önceki söylentiler taban modeldeki gibi Dimensity 800 bulunacağı yönünde. TENAA, CPU’nun Mediatek çipine uygun ve 5G olduğunu belirttiği için bu ihtimal yüksek görünüyor.
Honor X10 Max, 6 GB veya 8 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip olan farklı modeller ile gelecek. Bazı söylentilere göre cihaz, arka tarafta 48 MP + 2 MP çözünürlüklü kamera dizilimine sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı tahmin ediliyor. Arka taraftaki kameraların ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör olması bekleniyor. Huawei, bu telefonu kameradan daha çok günlük kullanımda verim sağlayabilecek bir telefon olarak tasarlamış gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro için Android 11 Beta 1 yayınlandı!
Xiaomi, birkaç gün önce Android 11 Beta sürümü ile ilgili kullanıcılarına müjdeli bir haber vermişti. Redmi K30 Pro ve POCO F2 Pro kullanıcıları için en yeni Android sürümünü deneme fırsatı veren güncelleme bugün dağıtıma çıktı!
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Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro için sürpriz güncelleme!
Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi 10 serisi için Android 11 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro da söz konusu beta sürüm güncellemesini almaya başladı. “RKQ1.200512.002” derleme numaralı güncelleme şaşırtıcı şekilde MIUI arayüzü giydirilmiş şekilde değil, saf Android arayüzü ile geliyor. Oppo Find X2 için yayınlanan beta sürümü ise ColorOS 7.2 sürümü ile sunulmuştu.
POCO F2 Pro için sunulan Android 11 Beta 1 güncellemesi herhangi bir ön kayıt süreci gerektirmiyor. Dolayısıyla bootloader kilidi açık olan bütün kullanıcılar beta sürümü deneme şansına erişebiliyor. Güncellemeyi cihazınıza kurmak isteyen kullanıcıların ise MiFlash Tool aracı ve doğrulanmış ROM dosyalarını bilgisayarına indirmesi gerekiyor. Daha sonra herhangi bir ROM kurar gibi Android 11 Beta sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu arada yapılan işlemlerin belirli teknik bilgi gerektirdiğini ve yapacağınız bir hatada cihazınızın kullanılamaz hale gelebileceğini unutmayın.
Ülkemizde geçtiğimiz günlerde satışa sunulan POCO F2 Pro’da 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. 64+13+5+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kameraya 20 megapiksellik pop-up ön kamera eşlik ediyor. 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma ve IP53 sertifikası ise diğer önemli özellikleri tamamlıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!
Ekim ayında çıkmasını beklediğimiz Huawei Mate 40 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılar, cihazın ekranını ilgilendiriyor. Sızıntının sahibi Huawei P40 Pro çıkmadan gerçek fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu yüzden güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.
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Huawei Mate 40 Pro nasıl bir ekrana sahip olacak?
Mate 40 Pro, özellikle esnek ve kavisli telefonlar için üretilen ultra ince bir ekrana sahip olacak. Sızıntıların doğruluğu halinde cihazın kavisli olacağını söyleyebiliriz. Bu tip ekranları daha çok esnek olduğu için katlanabilir telefonlarda görüyoruz. Şimdi ise Mate serisi ile yeni nesil üst segment telefonlarda göreceğiz. Huawei Mate 40 serisi, Pro ve taban model olarak iki telefon ile çıkacak. Bazı kaynaklar lansmanda Huawei‘nin yeni bir katlanabilir telefon tanıtacağını belirtiyor. Aynı ekran bu katlanabilir telefonda da kullanılabilir.
Yeni Mate serisi hakkında başka neler biliniyor?
Mate 40 serisinin 5 nm ile üretilecek olan Kirin 1020 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat bazı söylentiler TSMS fabrikalarındaki sorunlar nedeniyle gecikeceği yönündeydi. Bu söylenti Huawei tarafından reddedildi. Bu sebeple Mate serisi lansmanının Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, hem lansman tarihini ertelemeyecek hem de dördüncü çeyrekte 8 milyon adet Mate 40 serisi telefon satmayı hedefleyecek. Lansman tarihi yaklaştıkça ortaya daha fazla bilgi çıkacağını umuyoruz.