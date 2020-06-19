Asus ROG Phone 3, kısa bir videoda görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Asus ROG Phone 3, TENAA ve AnTuTu‘da görüntülenmişti. Bugün ise cihazın tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı. Videoda telefonun arka tasarımını ve ön tarafta ekranını açık bir şekilde görüyoruz.

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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?

ROG Phone 3, arka tarafta yepyeni bir üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Ayrıca cihazın arkasında RGB aydınlatmalı ROG logosu bulunuyor. Telefonun tasarımındaki en önemli detaylardan biri Tencent Games logosunun bulunması olabilir. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Asus ROG Phone II‘nin Tencent Games ile ortak olarak çıkarılan bir modeli bulunuyordu. Bu telefon biraz daha ucuz ve içinde Tencent Games içeriklerinin bulunduğu bir model olarak karşımıza çıkmıştı. Görünüşe göre Asus, ROG Phone 3‘ün de Tencent modelini piyasaya sürecek.

Asus ROG Phone 3 videosunun haricinde bugün, Asus Zenfone 7 Geekbench testinden geçti. Cihaz “asus ZF” model numarasına sahip olacak ve Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Ne yazık ki Geekbench testinde cihazın sadece küçük CPU’sunun saat hızı gösteriliyor. Bu nedenle büyük çekirdeklerin saat hızı veya overclock yapıp yapmadılarını öğrenemiyoruz.

Asus Zenfone 7, 16 GB RAM miktarına sahip olacak. Cihazın tekli çekirdek skoru “973“, çoklu çekirdek skoru ise “3346” olarak belirlendi. Yeni Zenfone, oyun odaklı bir telefon olarak piyasaya sürülebilir. Oldukça güçlü bir donanıma sahip olması onu bu alanda oldukça yukarılara taşıyabilir. Söylentilere göre Zenfone 7 ve ROG Phone 3, Temmuz ayında duyurulacak.