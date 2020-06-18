Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 teknik özellikleri ortaya çıktı!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüsü ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
ROG Phone 3, Snapdragon 865 ile geliyor!
Oyuncu telefonları son zamanlarda gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarı içerisinde artık firmaların dikkatlerini ve yatırımlarını çekecek kadar önemli bir yer kazanan bu cihazlar her geçen gün yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Asus firmasının bu rekabetteki önemli oyuncusu olan ROG Phone serisi de üçüncü cihazla bizleri bekliyor. Temmuz ayında tanıtılması planlanan yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüleri de ortaya çıktı. Oyuncu telefonu olduğu için amiral gemisi performans hedeflenen ROG Phone 3, tahmin edildiği üzere Qualcomm Snapdragon 865 ile kullanıcıları karşılamakta. Aynı zamanda 16GB RAM ile piyasaya çıkacak cihazın dahili depolama alanı ise henüz bilinmiyor.
6.59 inç OLED ekran ile bizleri karşılayan ROG Phone 3, 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan canlı görüntülerde cihazın ön tarafı ile alakalı herhangi bir detaya ulaşılamazken, arka tarafında üçlü kamera sistemi yer almakta. 3.5mm kulaklık girişine sahip olması beklenen cihaz, görünüşe göre biraz ağır olacak. İçerisinde 6000 mAh değerinde batarya olacağı öğrenilen oyuncu telefonunun ağırlığı ise tam 240 gram. Cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Temmuz ayında tanıtımı yapılacak oyuncu telefonunun fiyatı hakkında bir bilgi ise henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Asus yeni cihazı ile oyuncu telefonu rekabetinde istediği sonuçlara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi daha geç tanıtılabilir!
Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, şu sıralar büyük sorunlar ile boğuşuyor. ABD yaptırımlarından dolayı büyük darbe alan marka, Huawei Mate 40 serisini bir süre ertelemeyi düşünüyor!
İlginizi çekebilir: Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Huawei Mate 40 serisi, ABD ambargosundan daha fazla etkilenebilir!
Casusluk suçlamalarının odağı haline gelen Huawei, geçtiğimiz yıl Google başta olmak üzere Amerika merkezli pek çok iş ortağını kaybetti. Markanın buna rağmen faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi ise ABD hükümetini yeni yaptırım kararları almaya itti. Son yaptırımlardan sonra çip üreticisi TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin geçiş sürecinde yavaşlama kararı aldığı belirtiliyor. Huawei Mate 40 serisi için çalıştığı bileşen tedarikçilerinden üretim sürecini yavaşlatmasını isteyen marka, bazı siparişleri ise tamamen iptal etti.
Nikkei Asian Review’ın raporuna göre, uygulamaya konulan yavaşlatma süreci yeni amiral gemilerinin ortaya çıkmasını 1-2 ay kadar geciktirecek. Bu da Mate 40 serisinin yılın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılabileceğini gösteriyor. TSMC üretimi 5 nm Kirin 1020 yonga setinin yer alacağı Mate 40 serisi için ilk etapta 8 milyon adetlik üretim planlanıyordu. Son gelişmeler ışığında bu rakamdan ne kadar kesinti yapılacağı ise bilinmiyor.
Öte yandan, TSMC ile yaşanan zorluklardan dolayı alternatif yonga tedarikçileriyle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. MediaTek ve Samsung gibi rakip şirketler masada yer alırken, Huawei’nin 2021’in sonuna kadar işlemci sorunu çekmeyeceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri ortaya çıktı!
Samsung, bu yıl düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihaz tanıtımı gerçekleştirecek. Etkinlikte duyurulması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin özellikleri ise Geekbench testi üzerinde görüntülendi!
İlginizi çekebilir: Google Chrome, RAM tüketim sorunu Windows 10 v2004 ile tarihe karışıyor
Samsung Galaxy Z Flip 5G, üst seviye özellikler ile geliyor!
Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Z Flip, markanın ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli olarak dikkat çekiyor. Serinin yeni modeli ise fark yaratan tasarımının üzerine 5G desteği ekleyecek gibi görünüyor. Geekbench’te SM-F707B kod adı ile ortaya çıkan Galaxy Z Flip 5G, önemli özelliklerinin pek çoğunu ortaya koyuyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak telefonun 8 GB RAM’e sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında cihazın tek çekirdekte 970 puan, çoklu çekirdekte ise 3.220 puan alması da yüksek performansını kanıtlıyor.
Samsung Galaxy Z Flip 5G’nin tasarımının yanı sıra ekran, kamera ve batarya gibi temel özellikler tarafında da selefiyle benzer olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Flip’in özellikleri arasında 6.7 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekran, 12+12 megapiksel çift arka kamera ve 3.300 mAh batarya bulunuyordu. Bu özellikler, önemli bir değişiklik olmazsa yeni modelde de aynen devam edecek. Ayrıca cihazın parlak mor ve siyah renk seçeneklerinin yanında kahverengi seçeneğinin de ekleneceği belirtiliyor.
5 Ağustos’ta yapılacağı belirtilen Galaxy Unpacked etkinliği, markanın beklenen yeni modellerini görücüye çıkaracak. Z Flip 5G modelinin yanı sıra Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Watch 3 modellerinin de tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası dahilinde, teknik serviste değişimi yapılan ekran, anakart ve kişiye özel koruma filmi fiyatı üzerinde yüzde 40’a varan indirim uygulayacak. Kampanya, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Onarım indirimi ayrıca, kargo servisinde de mevcut.
İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei, kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servis yaz kampanyasına dahil olan tüm modeller!
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
Ücretsiz kargo servisi neler sunuyor?
Ücretsiz kargo servisi hizmetiyle, kullanıcılar teknik servise gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
Firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü “Destek Uygulaması” ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.