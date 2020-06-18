Asus ROG Phone 3 teknik özellikleri ortaya çıktı!

Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, şu sıralar büyük sorunlar ile boğuşuyor. ABD yaptırımlarından dolayı büyük darbe alan marka, Huawei Mate 40 serisini bir süre ertelemeyi düşünüyor!

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Huawei Mate 40 serisi, ABD ambargosundan daha fazla etkilenebilir!

Casusluk suçlamalarının odağı haline gelen Huawei, geçtiğimiz yıl Google başta olmak üzere Amerika merkezli pek çok iş ortağını kaybetti. Markanın buna rağmen faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi ise ABD hükümetini yeni yaptırım kararları almaya itti. Son yaptırımlardan sonra çip üreticisi TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin geçiş sürecinde yavaşlama kararı aldığı belirtiliyor. Huawei Mate 40 serisi için çalıştığı bileşen tedarikçilerinden üretim sürecini yavaşlatmasını isteyen marka, bazı siparişleri ise tamamen iptal etti.

Nikkei Asian Review’ın raporuna göre, uygulamaya konulan yavaşlatma süreci yeni amiral gemilerinin ortaya çıkmasını 1-2 ay kadar geciktirecek. Bu da Mate 40 serisinin yılın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılabileceğini gösteriyor. TSMC üretimi 5 nm Kirin 1020 yonga setinin yer alacağı Mate 40 serisi için ilk etapta 8 milyon adetlik üretim planlanıyordu. Son gelişmeler ışığında bu rakamdan ne kadar kesinti yapılacağı ise bilinmiyor.

Öte yandan, TSMC ile yaşanan zorluklardan dolayı alternatif yonga tedarikçileriyle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. MediaTek ve Samsung gibi rakip şirketler masada yer alırken, Huawei’nin 2021’in sonuna kadar işlemci sorunu çekmeyeceği tahmin ediliyor.