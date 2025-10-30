vivo X300 ve X300 Pro nihayet Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Çin’de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra şimdi gözler Avrupa lansmanına çevrildi. Peki bu iki amiral gemisi model ne kadar olacak? X300 serisi Türkiye’ye de gelecek mi?

vivo X300 ve vivo X300 Pro fiyatları ne kadar olacak?

vivo X300 serisi, markanın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi hattı olarak dikkat çekiyor. Çin’de geçtiğimiz haftalarda tanıtılan modeller, 30 Ekim itibarıyla Avrupa’da satışa sunulacak. Son sızıntılara göre, vivo X300 ve X300 Pro yalnızca 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip tek bir versiyonla piyasaya çıkacak. Bu da modellerin tamamen üst segment kullanıcıları hedeflediğini gösteriyor.

Avrupa fiyatlandırmasına dair ilk bilgiler Çekya’dan geldi. İddiaya göre, vivo X300 yaklaşık 26.990 CZK yani yaklaşık 1.100 euro, X300 Pro ise 34.990 CZK yani ortalama 1.400 euro seviyesinde olacak. Bu fiyatlar, Samsung ve Apple gibi devlerle aynı segmentte konumlanan serinin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

X300 Pro özellikle tasarım tarafında dikkat çekiyor. Serinin “Aurora Glow” isimli renk seçeneği, ışığa göre ton değiştiren arka yüzeyiyle oldukça şık bir görünüm sunuyor. Ekran tarafında ise 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel ve yüksek parlaklık değerleri, amiral gemisi standardını koruyor. Kamera tarafında gelişmiş yapay zeka destekli modlar, gece çekimlerinde bile üst düzey sonuçlar sunmayı hedefliyor.

Her iki modelin de işlemci tarafında MediaTek Dimensity tabanlı güçlü bir platform kullanması bekleniyor. Bu da oyun performansı ve enerji verimliliği açısından seriyi rakiplerinden ayıran önemli bir unsur olacak. Yazılım kısmında ise Android 15 tabanlı OriginOS 5 yer alıyor. Arayüz, sade ikon tasarımı ve akıcı geçiş efektleriyle kullanıcı deneyimini ön plana çıkarıyor.

