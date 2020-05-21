Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!

Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.

Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.