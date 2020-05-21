TOGG’un fabrikası için arazide çalışmalar başladı!

Sadece ülkemiz içinde değil, yurt dışında da oldukça ses getiren yerli otomobil girişimi TOGG ile ilgili önemli bir gelişme var. Fabrika inşaatı için ilk çalışmaların tamamlandığı söyleniyor.

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Bursa ilinin, Gemlik ilçesindeki denize sıfır olan bin dönümlük askeri kamp arazisine inşa edileceği bir süre önce açıklanmıştı. Fabrika için zemin çalışmalarının tamamlandığı ve elektrik, su, doğal gaz gibi altyapıların hazır hale getirildiği söyleniyor.

İnşaat başlamadan önce arazi üzerinde bulunan yapıların yıkımına başlandığına ve temel atma töreninin ise Haziran ayında olacağına dair söylentiler mevcut. İnşasının 18 ayda tamamlanması planlanan fabrikanın, 2022 yılında üretime geçmesi planlanıyor.

Yerli otomobil fabrikası, bilindiği üzere TOGG yani Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, bünyesinde özel sektör şirketler barındırsa da, devlet ile ortaklaşa yürütülen bir proje. 22 milyar TL yatırıma sahip fabrikada 2023 yılına kadar 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişiye doğrudan fabrika içinde istihdam sağlanacak. Fabrika için çalışacak diğer işletmelerdeki istihdam sayısıyla beraber yaklaşık 20 bin kişiye iş olanağı sunulacağı söyleniyor.